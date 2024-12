Ab dem 3. Dezember 2024 zeigt das Max Hünten Haus in Zingst die Ausstellung „Windsbraut“ von Verena Brüning. Die Berliner Fotografin dokumentierte die erste Atlantiküberquerung einer reinen Frauen-Crew im Winter 2022/2023. Mit ihrer Kamera begleitete Brüning die 47 Seefrauen auf einem Traditionssegler und hielt den Alltag auf hoher See sowie besondere Momente und Herausforderungen der 24-tägigen Reise fest.

Die neue Ausstellung in Zingst bringt Sonne, Meer und Abenteuer in die dunkle Jahreszeit und bietet den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in ein einzigartiges maritimes Projekt. Zur Vernissage am 14. Dezember 2024 um 15:00 Uhr sind sowohl die Fotografin als auch Kuratorin Edda Fahrenhorst anwesend, die weitere Einblicke in die Hintergründe der Arbeiten geben werden.

Für die Fotografin war die Reise ein Herzensprojekt: „Mein Leben lang haben mich Geschichten vom Meer fasziniert, als Kind habe ich Bücher und Filme über Piraten verschlungen. Jede Bootsfahrt, wenn auch nur eine Fährüberfahrt, war etwas Besonderes für mich.“ Zudem gibt es zur Inspiration und Einstimmung auch ein Interview mit der Fotografin auf der Zingst-Seite zu lesen.

„Windsbraut“ ist bis zum 21. April 2025 im Max Hünten Haus zu sehen.

Verena Brüning – Windsbraut in Zingst: Übersicht

Dauer der Ausstellung: 03.12.2024 – 21.04.2025

Vernissage: 14.12.2024 | 15:00 Uhr

Ausstellungsort: Max Hünten Haus, Zingst

Partner der Ausstellung: Epson

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es auf zingst.de.