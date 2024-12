Excire Foto 2025 setzt Maßstäbe: Neue Generation der KI-basierten Foto- und Videoverwaltung

Mit Excire Foto 2025 hat die Lübecker PRC GmbH die nächste Generation seiner beliebten Fotomanagement-Software auf den Markt gebracht und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen KI-gestützter Bild- und Videoorganisation. Excire Foto 2025 richtet sich an Fotografen und Medienprofis, die Fotos und Videos effizient verwalten und ihren Workflow bei der Bildauswahl optimieren wollen. Innovative Funktionen zur schnellen Fotoauswahl und intelligente Tools zur Beurteilung und Kategorisierung von Personenfotos ergänzen die bereits bewährten, KI-gestützten Such- und Verwaltungsfunktionen von Excire.

Gesichtserkennung und Schärfekontrolle: Schneller zur perfekten Bildauswahl

Vor allem Porträt-, Hochzeits- und Eventfotografen werden die neuen Funktionen rund um Personenaufnahmen zu schätzen wissen. Gesichter werden von der Excire KI automatisch erkannt, markiert und auf Schärfe geprüft. Die identifizierten Gesichter können benannt werden, sodass sie leicht aus Gruppenfotos isoliert und in Sammlungen organisiert werden können. Eine wesentliche Erleichterung bei der Bildbeurteilung stellt die automatische Zoomansicht der Gesichter und die Schärfeanzeige dar. Auch die Möglichkeit der blitzschnellen Navigation durch alle Aufnahmen in der 1:1-Ansicht und komfortable Vergleichsansichten reduzieren den Zeitaufwand für die Bildauswahl erheblich – nicht nur bei Personenfotos.

Intelligente Fotoauswahl: Sortieren, Gruppieren und Filtern mit Excire KI

Ein echtes Profi-Tool sind die neuen „Auswahlprojekte“, die auf Ordner und Sammlungen angewendet werden können und den Prozess der Fotoauswahl weiter beschleunigen. Wird ein Auswahlprojekt erstellt, sortiert und gruppiert die Excire KI die Aufnahmen wahlweise nach Personen, Stichworten, Serienbildsequenzen, Aufnahmedatum oder auch nach visueller Ähnlichkeit. Auf Wunsch werden unscharfe, unter- oder überbelichtete Fotos oder Fotos, auf denen alle Augen geschlossen sind, direkt als „abgewiesen“ markiert. Optional ist auch die automatische Vergabe von Akzeptiert-Flaggen oder Farbmarkierungen möglich. Darüber hinaus können Fotos innerhalb der Gruppen nach Schärfe, Gesichts- oder Augenschärfe, Lächeln, offenen Augen oder ästhetischer Bewertung sortiert werden. So sind die besten Aufnahmen schnell gefunden und unbrauchbare Fotos können direkt gelöscht werden. Auswahlprojekte eignen sich nicht nur für die People- und Eventfotografie, sondern sind auch in allen anderen fotografischen Genres eine echte Arbeitserleichterung.

Jetzt auch mit Videounterstützung

Excire Foto 2025 erkennt und verschlagwortet jetzt auch Videodateien und macht sie damit ebenfalls durchsuchbar. Ein integrierter Videoplayer ermöglicht das komfortable Durchsehen von Clips direkt in der Software. Dies ist besonders für Fotografen und Videografen hilfreich, die zunehmend mit Foto- und Videomaterial arbeiten und beide Medienformate in einem einzigen Tool verwalten möchten.

Optimierte Benutzeroberfläche und neue Filtermöglichkeiten

Zusätzliche Filtermöglichkeiten nach JPG/RAW/Video-Formaten, Seitenverhältnis und Videolänge sowie Optimierungen der Benutzeroberfläche tragen ebenfalls dazu bei, dass sich selbst umfangreiche Fotoarchive noch intuitiver und effizienter verwalten lassen.

Selbstverständlich stehen auch in Excire Foto 2025 die bewährten KI-Funktionen wie automatische Verschlagwortung und ästhetische Bewertung, Freitextsuche, Stichwortsuche, Personen- und Gesichtersuche, Suche nach ähnlichen Fotos oder Duplikaten, Suche nach GPS-Daten sowie die Analysefunktionen von Excire Analytics weiterhin zur Verfügung.

Excire Foto 2025 ist die intelligente Toolbox für KI-basiertes Fotomanagement und Fotoauswahl, die auf die Bedürfnisse von Profi- und ambitionierten Hobbyfotografen zugeschnitten ist und mühsame manuelle Prozesse überflüssig macht.

Preis und Verfügbarkeit

Excire Foto 2025 ist für macOS und Windows verfügbar, läuft DSVGO-konform lokal auf dem Rechner und ist ab sofort zum Einführungspreis von 169 € (statt 199 € UVP) im Excire Shop erhältlich. Für Nutzer früherer Versionen gibt es ein attraktives Upgrade-Angebot. Excire Foto 2025 kann vorab 14 Tage kostenlos getestet werden.

Weitere Informationen: www.excire.com