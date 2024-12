Konstante F/4.5 Blende, einzigartiger Starburst-Effekt & VCM-Motor: Neues Viltrox AF 28 mm F/4.5 FE Pancake-Objektiv ab sofort vorbestellbar

Rollei und Viltrox präsentieren gemeinsam das neue Viltrox AF 28 mm F/4.5 FE, ein vielseitiges Pancake-Objektiv für Sony Vollformatkameras, das ab sofort zur Vorbestellung verfügbar ist. Dieses ultrakompakte und leichte Objektiv ist ideal für unterwegs und bietet außergewöhnliche optische Leistung bei maximaler Flexibilität für kreative Fotografen.

Mit einer Festbrennweite von 28 Millimetern eignet sich dieses Objektiv perfekt für Landschaftsaufnahmen. Die Weitwinkelperspektive ermöglicht es, weite Szenen und beeindruckende Panoramen einzufangen, während die Schärfe und Klarheit jeder Aufnahme hervorstechen. Dank der konstanten Blende von F/4.5 gelingen scharfe und klare Aufnahmen bei allen Lichtbedingungen. Ob bei Tageslicht oder in der Dämmerung, das Viltrox AF 28 mm F/4.5 FE liefert stets gleichbleibende, hochwertige Bildqualität.

Das flache, leichte Pancake-Design des Viltrox AF 28 mm F/4.5 FE ist ideal für Reisen und den Alltag. Es passt in jede Tasche und ermöglicht spontane Aufnahmen. Speziell für Sony Vollformatkameras entwickelt, überzeugt es bei Landschafts-, Architektur- und Street-Fotografie mit herausragender Bildqualität.

Ein innovativer Hebelmechanismus ermöglicht ein schnelles und einfaches Schließen des Objektivs, was für zusätzlichen Schutz sorgt und den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Linsen erleichtert. Ein besonderes kreatives Feature dieses Objektivs ist der Starburst-Effekt, der Lichtquellen in strahlende Sterne verwandelt. Dies bietet sich besonders für Nachtfotografie oder Aufnahmen mit starken Lichtquellen an und verleiht den Bildern eine besondere Ästhetik. Der integrierte VCM-Autofokus sorgt für einen schnellen und geräuschlosen Fokus, sowohl bei Foto- als auch Videoaufnahmen.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Viltrox AF 28 mm F/4.5 FE ist ab sofort zur Vorbestellung im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox für 109 Euro zum Einführungspreis (UVP: 129 Euro) verfügbar. Voraussichtliche Lieferung beginnt ab dem 30. Oktober 2024.

