Lexar Professional Go Portable SSD SL400 – perfekt für Filmprojekte

Transcontinenta GmbH, Lexar Distributor für Deutschland und Österreich, kündigt die Veröffentlichung der Lexar Professional Go Portable SSD SL400 mit Hub an, die nach ihrem erfolgreichen Start auf Kickstarter, wo sie 1 Million US-Dollar an Benutzerwerbung sammeln konnte, nun erhältlich ist.

Diese superkompakte Kombination aus SSD und Hub bietet das ultimative Setup, mit dem Benutzer den Speicher ihres Smartphones, Tablets oder Computers problemlos erweitern können. Sie ermöglicht auch die nahtlose Videoaufnahme direkt von einem Mobiltelefon, einschließlich Apple ProRes Video mit 4K 60FPS mit einem iPhone 16 oder 15 Pro oder Pro Max.

Kompakt, aber riesig in der Kapazität

Die kompakte Lexar Professional Go Portable SSD ist mit bis zu 2 TB erhältlich, um mehr hochauflösende Fotos und Videos zu speichern. Sie bietet eine USB 3.2 Gen 2-Leistung von 1050 MB/s beim Lesen und 1000 MB/s beim Schreiben, um atemberaubende Videos aufzunehmen und Backups und Postproduktion zu beschleunigen. Außerdem ist es nach IP652 staub- und wasserdicht, sodass Anwender es überall mit hinnehmen können.

Für längere Aufnahmen oder zum Hinzufügen von Peripheriegeräten können Kreative die Kombination aus Lexar SSD und Hub verwenden. Der Hub verfügt über vier USB Typ C-Anschlüsse, an die Nutzer Lampen, ein Mikrofon, ein Netzteil und mehr anschließen können. Adapter und Kabel, mit denen der Benutzer sein Setup für die Aufnahme anpassen kann, sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Vergrößern den Speicher Ihres Telefons, Tablets und Computers

Die Lexar Professional Go Portable SSD erweitert Ihren Speicherplatz auf bis zu 2 TB, sodass Sie mehr Platz für Ihr Telefon und Ihren Computer haben und sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Ihnen der Speicherplatz ausgeht. Mit einer USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle bietet sie schnelle Datenübertragungen mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB/s für eine sichere und effiziente Datenverarbeitung für alle Ihre Anforderungen.

Einzigartige Merkmale

Ultrakompakt für spontane Kreativität, jederzeit und überall

Tragbare SSD und Hub bieten Anwendern ultimative Flexibilität bei der Anpassung ihrer Konfiguration

Erforderlich für die Aufnahme von brillanten Apple ProRes 4K 60fps Filmen mit dem iPhone

Funktioniert mit High-End-Android-Smartphones mit USB-C-Anschluss

Funktioniert mit iPads, Tablets und Laptops mit USB-C-Anschluss

Kabellose Plug-and-Play-USB-C-Verbindung macht Kabel überflüssig

Ultraschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 1050 MB/s und 1000 MB/s für nahtlose 4K-Aufnahmen, keine Bildausfälle und schnelle Backups

Staub- und wasserdicht (Schutzklasse IP652); sturzsicher bis ein Meter

Preise und Verfügbarkeit

Die Lexar Professional Go Portable SSD SL400 plus Hub ist ab sofort bei Lexar-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 199,99 € für 1 TB und 299,99 € für 2 TB. Die Go Portable SSD ist auch ohne Hub für 169,99 € für das 1TB-Modell und 269,99 € für das 2TB-Modell erhältlich.

Über Lexar

Seit mehr als 25 Jahren ist Lexar eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen. Lexar’s preisgekrönte Produktpalette umfasst Speicherkarten, USB-Flash-Laufwerke, Kartenlesegeräte, Solid-State-Laufwerke und DRAM. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar-Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.