Leica Camera erzielt im Geschäftsjahr 2023/24 bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte und setzt Erfolgskurs mit erneutem Rekordergebnis weiter fort

Wetzlar, 20. November 2024. Die Leica Camera Gruppe verzeichnet für das Geschäftsjahr 2023/2024 in Folge einen neuen Umsatzrekord. Mit einem erneuten Umsatzanstieg von 14% auf € 554 Mio. gegenüber dem Vorjahr (€ 485 Mio.) konnte der Premium-Optikhersteller seinen eingeschlagenen Erfolgskurs im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter ausbauen und das operative Ergebniswachstum erfolgreich fortschreiben. Wesentlicher Treiber hierfür war erneut der Kernproduktbereich Foto, der neben einer innovativen Produktpipeline deutlich von dem kontinuierlichen Ausbau des eigenen globalen Vertriebsnetzwerks profitierte. Daneben zeigte auch das Geschäftsfeld „Mobile Imaging“ (Smartphones) einen besonders dynamischen Erlösanstieg.

Das bislang beste Geschäftsjahr in der nahezu 100 jährigen Geschichte der Leica Kamera bestätigt die erfolgreiche strategische Ausrichtung der Leica Camera Gruppe mit Fokus auf den Ausbau neuer Geschäftsbereiche und des Vertriebsnetzwerkes.

Matthias Harsch, CEO der Leica Camera AG: „Unsere Produkte ‚Made in Germany‘ erfüllen die wachsende Nachfrage im Markt nach einem hochwertigen und langlebigen Premium-Markenerlebnis. Wir gehen auch im aktuellen Geschäftsjahr innovative Wege, um die Marke Leica weiter zu stärken und neue Zielgruppen anzusprechen. Neben dem Einstieg in das rasant wachsende Home-Cinema-Segment auf Basis hochinnovativer Laser- und Imaging Technologien haben wir unsere neue App Leica LUX für die professionelle Mobilfotografie mit dem iPhone gelauncht. Mit der App erweitern wir unser digitales Ökosystem und erschließen ein wichtiges Geschäftsfeld im Mobile-Segment, das den Weg für den Einstieg in die Welt der Leica Experience ebnet.“

Wachstum in allen Regionen

Die Leica Camera Gruppe verbuchte im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatzanstieg in allen Regionen. Dabei verzeichnete die Region Asien mit einem Zuwachs von über 25% das größte Wachstum, gefolgt von der Region Europa (ohne Deutschland) mit einem Anstieg von über 10%. Durch die Eröffnung neuer Leica Stores in den Metropolen Paris, Mexico City, Amsterdam und New York sowie an vier Standorten in Deutschland – darunter in Heidelberg und, durch die Übernahme eines etablierten Fotohändlers, in Hamburg, Berlin und München – hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Position in strategisch wichtigen Märkten weiter gestärkt. Heute verfügt Leica über ein globales Netzwerk von insgesamt 120 Monobrand-Stores, darunter 12 in Deutschland.

Erfolgsfaktoren und innovative Produktneuheiten

Wesentlicher Umsatztreiber war die Leica Q3, eine kompakte Vollformatkamera, die sich durch Leistungsstärke, einfache Bedienung und hochwertige Verarbeitung auszeichnet. Zu den innovativen Produktneuheiten des vergangenen Geschäftsjahres gehört die Leica M11-P, die als weltweit erste Kamera mit „Content Credentials“ die Authentizität digitaler Bilder sicherstellt. Darüber hinaus ergänzte die Leica M11 Monochrom (mit Schwarzweiß-Kamerasensor) das Leica M-System, das seit nunmehr 70 Jahren mit ikonischen Produkten Fotografinnen und Fotografen weltweit begeistert.

Ausbau der Geschäftsbereiche und Erweiterung des Produktportfolios

Die Leica Camera Gruppe baut ihre Geschäftsfelder im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 kontinuierlich aus. Die kürzliche Übernahme der norwegischen Fjorden Electra AS, einem Entwickler von Smartphone-Apps und Zubehör, und die gemeinsame Entwicklung der Foto-App Leica LUX stärken den Geschäftsbereich Mobile. Die Foto-App stellt zusammen mit der Xiaomi Partnerschaft und der aktuellen Xiaomi 15 Serie mit Leica Optik eine wichtige Säule der strategischen Weiterentwicklung dar.

100 Jahre Leica

Das Jahr 2025 steht im Zeichen des 100 jährigen Jubiläums der Leica I. Erstmals 1925 der Öffentlichkeit vorgestellt, setzte die Kamera einen Meilenstein in der innovativen Leica Produktgeschichte. Als erste, in Serie gefertigte Leica Kleinbildkamera läutete sie die Geburtsstunde der Kleinbildfotografie ein und hat die Welt der Fotografie für immer verändert. Das Jubiläum wird die Leica Camera Gruppe mit vielfältigen Aktivitäten zur Förderung der Kunst der Fotografie feiern, sowohl in dem weltweiten Netzwerk der rund 30 Leica Galerien als auch am Unternehmenssitz in Wetzlar.

