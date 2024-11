Die Sony Future Filmmaker Awards 2025 Jury steht fest. Für die dritte Ausgabe des renommierten Wettbewerbs wurden erneut führende Branchenexperten gewonnen. Vom 2. bis 6. Juni 2025 finden in den Sony Pictures Studios in Culver City die Preisverleihung sowie ein umfassendes Workshop-Programm statt, das Filmschaffende aus aller Welt unterstützt.

Die Jury setzt sich zusammen aus Minhal Baig (Regisseurin und Autorin), Elizabeth Gabler (Präsidentin von 3000 Pictures), Jason Reitman (Oscar-nominierter Regisseur) und Justin Chadwick, der zum dritten Mal den Vorsitz übernimmt. Die Juroren suchen nach Projekten, die mit Kreativität und erzählerischer Kraft neue Perspektiven eröffnen.

Statement von Justin Chadwick, Fernseh- und Filmregisseur und Vorsitzender der Jury: „Die letztjährige Shortlist hat das Talent von dreißig Filmschaffenden ins Rampenlicht gerückt, die ihre Visionen in fesselnde Geschichten umgesetzt haben. In Los Angeles, mitten im Herzen der Filmindustrie, konnten sie unschätzbare Einblicke in unsere sich ständig verändernde Branche gewinnen. Für den diesjährigen Wettbewerb suchen wir nach Projekten, die das Potenzial haben, nicht nur das Leben ihrer Schöpfer*innen zu verändern, sondern auch uns als Publikum herauszufordern und zur Veränderung unserer Sichtweisen anzuregen. Ich bin dankbar, im dritten Jahr den Vorsitz führen zu dürfen, und kann im Namen der gesamten Jury sagen, dass wir uns sehr auf die Kreativität und Leidenschaft freuen, die wir bei den Awards 2025 sicherlich sehen werden.“

Förderung internationaler Filmtalente

Am 29. April 2025 wird die Shortlist mit 30 ausgewählten Filmschaffenden bekanntgegeben, die nach Los Angeles reisen dürfen. Im Rahmen eines fünftägigen Programms erhalten sie Zugang zu Workshops, Diskussionen und exklusiven Einblicken in die Arbeit der Filmindustrie. Am 5. Juni 2025 werden die Gewinner des Wettbewerbs in den Kategorien Fiction, Non-Fiction, Animation und Student ausgezeichnet.

Weitere Details zu den Sony Future Filmmaker Awards 2025 finden Sie unter: www.sonyfuturefilmmakerawards.com.