Weihnachtliches Shooting im Leica Fotostudio

Die Leica Welt lädt Besucher*innen zu einem kostenlosen Fotoshooting im weihnachtlichen Ambiente ein

Wetzlar, 20. November 2024. Die Leica Welt lädt am ersten Adventswochenende zu einem weihnachtlichen Erlebnis ein. Am Samstag (30. November) haben Besucher*innen von 10.00 bis 16.30 Uhr die Gelegenheit, ihr ganz persönliches Weihnachtsmotiv zu erstellen und sich im Leica Fotostudio von einem professionellen Fotografen in Szene setzen lassen.

Die entstandenen Aufnahmen werden den Teilnehmenden per Download-Link zur Verfügung gestellt und können kreativ weiterverwendet werden, beispielsweise als persönliche Grußkarte für die Familie und Freunde. Das Shooting in festlicher Atmosphäre ist kostenlos. Gäste sind herzlich eingeladen, sich an einer Spendenaktion zugunsten des Vereins „Kinderherzen heilen“ e.V. zu beteiligen.

Auch das Ernst Leitz Museum mit seinen Erlebnisbereichen bietet in der gesamten Adventszeit weihnachtlich dekorierte Fotostationen, um sich stimmungsvoll in Szene zu setzen. Besucher*innen können alle Foto-Settings ausprobieren und ihre Ideen für den kreativen Weihnachtsgruß mit dem eigenen Smartphone umsetzen.

Highlights im Leica Museum

Ein besonderes Highlight wartet dabei im Eingangsbereich des Museums: Ein festlich geschmückter Ferrari Dino 206 S, Leihgabe des Nationalen Automuseum The Loh Collection, kann ebenfalls für individuelle Shootings genutzt werden.

Das Ernst Leitz Museum ist in der Adventszeit und zwischen den Jahren von Montag bis Sonntag täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und bleibt lediglich am 24. und 31. Dezember geschlossen.

