Am 21. November 2024 wurden in Berlin die Gewinner des Vonovia Award für Fotografie 2024 ausgezeichnet. In der Kategorie „Professionals“ überzeugte Sibylle Fendt mit ihrer emotionalen Serie „Bevor es soweit ist“, die das Thema des selbstbestimmten Lebensendes im vertrauten Umfeld einfühlsam beleuchtet. In der Kategorie „New Talents“ wurde Jakob Eckstein für seine Serie „Besichtigt“ geehrt, die den Wohnungsmangel in Städten wie Berlin dokumentiert und dabei die Herausforderungen der Wohnungssuche in eindringlichen Schwarz-Weiß-Bildern zeigt.

Der diesjährige Vonovia Award für Fotografie 2024 widmete sich erneut dem Thema „Zuhause“ und präsentiert unterschiedliche Perspektiven auf einen zentralen Aspekt unseres Lebens. Mit einem Gesamtpreisgeld von 42.000 Euro unterstützt der Wettbewerb nicht nur die Gewinner – je 4.000 Euro gehen an die Preisträger –, sondern auch die sechs Finalisten der Meisterklasse, die bei der Entwicklung ihrer Arbeiten fachlich und finanziell gefördert wurden.

Die Gewinner und die Gewinnerserien

Sibylle Fendt „Bevor es soweit ist“

Sibylle Fendt widmet sich in ihrer Fotoserie „Bevor es soweit ist“ Menschen, die ihre Angehörigen in den letzten Tagen ihres Lebens beim Sterben zu Hause begleiten. Mit ihrer Kamera besucht sie Menschen, die ihre letzte Lebensphase im Kreise von Familie und Freunden verbringen wollen, an dem Ort, an dem sie sich selbst und ihren Liebsten näher sein können als irgendwo sonst und wo sie nicht bloß Gast sind. Die intimen Fotografien zeigen, wie die vertraute Umgebung gerade in der Zeit des Abschieds ein wichtiger Anker sein kann, der trotz der unbeschreiblichen Trauer, Geborgenheit und Halt gibt.

Jakob Eckstein „BESICHTIGT“

In seiner Fotoserie „Besichtigt“ begleitet Jakob Eckstein Menschen über mehrere Monate mit der Kamera bei der Wohnungssuche und fängt dabei Momente von Hoffnung und Ernüchterung, von Nähe und Rivalität ein. In seinen Schwarz-Weiß-Fotografien zeigt sich Jakob Eckstein als Beobachter der gegenwärtigen Realität auf dem Wohnungsmarkt in Städten wie Berlin. Seine Bilder erzählen von der zutiefst menschlichen Suche nach einem Zuhause in einer Stadt, in der Wohnraum zum knappen Gut geworden ist. Sie dokumentieren zugleich das Ringen um ein Stück Lebensraum, das Bedürfnis nach Geborgenheit und die damit verbundenen Herausforderungen.

Ausstellung ab Frühjahr 2025 in Hannover

Die prämierten Arbeiten sowie weitere Serien der Meisterklasse werden ab dem 16. März 2025 in einer Ausstellung in Hannover gezeigt. In Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum (www.sprengel-museum.de) und der Marktkirche wird die Ausstellung verschiedene Perspektiven auf das Thema „Zuhause“ beleuchten und durch ein umfangreiches Begleitprogramm mit Führungen, Gesprächen und Diskussionen ergänzt.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Ausstellung finden Sie unter: award.vonovia.de.