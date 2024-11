Fresh Window Kunst & Schaufenster

4. Dezember 2024 – 11. Mai 2025

Die Geschichten von Schaufensterdekoration und Bildender Kunst sind eng miteinander verwoben. Neben Jean Tinguely setzten zahlreiche Künstler:innen wichtige Impulse im Bereich der Schaufenstergestaltung. Andererseits taucht das Schaufenster immer wieder als Motiv in Kunstwerken auf oder dient als Bühne für Performances und Aktionen. Ebenso lassen sich politische und soziale Entwicklungen an Schaufenstern ablesen, prägen sie doch seit dem späten 19. Jahrhundert das westliche Stadtbild und sind Spiegel sich wandelnder gesellschaftlicher Verhältnisse und einer sich verändernden Nutzung des öffentlichen Raums. Als erste Museumsausstellung widmet sich Fresh Window. Kunst & Schaufenster der Verschränkung von Kunst und Schaufensterdesign und spannt den Bogen vom Aufstieg des Kaufhauses um die Jahrhundertwende bis zu den heutigen, exklusiven Luxusboutiquen der Gegenwart. Die Vielschichtigkeit des Themas wird vom 4. Dezember 2024 bis 11. Mai 2025 im Museum Tinguely mit Beiträgen von rund 40 Künstler:innen des 20. und 21. Jahrhunderts präsentiert und bietet dabei Gelegenheit, Künstler:innen wie Jean Tinguely, Sari Dienes, Robert Rauschenberg, Jasper Johns und auch Andy Warhol von einer viel weniger bekannten Seite zu entdecken. Mit künstlerischen Interventionen in Basler Schaufenstern wird das Projekt von Studierenden des Institut Kunst Gender Natur der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW vom 14. Januar bis 2. März 2025 zusätzlich in den Stadtraum getragen und auch ausserhalb des Museums erlebbar

Das Schaufenster als Ort künstlerischer Experimente

Die vielschichtige und spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema kommt bereits im Titel Fresh Window zum Ausdruck, der auf Marcel Duchamps Arbeit Fresh Widow (1920) verweist. Das Werk steht stellvertretend für ein wichtiges Kapitel der Ausstellung, das die Funktion des Fensters als verbindende, vermischende und trennende Membran thematisiert, die den Voyeurismus und das damit verbundene Begehren anzieht oder zurückweist. Als architektonisch-funktionaler Raum schlägt das Schaufenster auch eine Brücke zu musealen Präsentationsformen – vom Bilderrahmen bis zur Bühne für Performance und Aktionskunst.

Die Künstler:innen thematisieren das Schaufenster auch als gesellschaftlichen Spiegel. Gesellschafts- und Geschlechterverhältnisse, Gentrifizierung und westliche Konsumkultur sowie Kapitalismuskritik können hier ebenso hinterfragt werden wie eine Auseinandersetzung mit dem Schaufenster als Bühne für politische, soziale und urbane Veränderungen. Das Schaufenster ist ein Ort der Interaktion, des Dialogs und der Begegnung. Viele Künstler:innen haben mit der Gestaltung von Schaufenstern nicht nur ihren Lebensunterhalt verdient, sondern nutzten diese auch als Experimentierfeld, um neue Verbindungen zwischen Kunst und Öffentlichkeit zu erproben. Angesichts der Tatsache, dass die Innenstädte durch die zunehmende Digitalisierung und den Aufstieg des Onlineund Versandhandels immer mehr mit Leerstand zu kämpfen haben, erhält das Thema zudem eine aktuelle, gesellschaftliche Relevanz.

Das Schaufenster – Kunst trifft auf Kommerz

Als das Schaufenster im ausgehenden 19. Jahrhundert zu einem zentralen Instrument der modernen Konsumkultur aufstieg, setzten sich bald auch Künstler:innen mit dem neuen Phänomen auseinander. Nachdem Marcel Duchamp bereits 1920 mit seiner Arbeit Fresh Widow die Funktion und Bedeutungsebenen des Fensters ad absurdum geführt hatte, gestaltete er 1945 anlässlich einer Buchveröffentlichung von André Breton erstmals ein Schaufenster in New York. Zu dieser Zeit beendete Jean Tinguely seine Lehre an der Kunstgewerbeschule und war bereits als professioneller Schaufensterdekorateur in Basel tätig. In seinen häufig aus Draht geschaffenen Dekorationen klingt bereits seine spätere künstlerische Handschrift an.

Im New York der 1950er Jahre spielte der Art Director Gene Moore des Warenhauses Bonwit Teller und des Juweliergeschäfts Tiffany & Co. eine wichtige Rolle, da er das Talent junger, noch unbekannter Künstler:innen förderte. So wählte er zum Beispiel Werke von Sari Dienes oder Susan Weil für seine Schaufensterauslagen aus oder beauftragte Robert Rauschenberg, Jasper Johns oder Andy Warhol mit aufwendigen Dekorationen, bevor diese in der Kunstwelt Fuss fassten. Einige dieser Schaufenster werden in der Ausstellung durch Fotografien dokumentiert oder originalgetreu rekonstruiert und können so nach rund 70 Jahren erstmals wiederentdeckt werden.

Umgekehrt wurde das Schaufenster als Motiv von Künstler:innen in zahlreichen Gemälden, Installationen, Skulpturen, Videoarbeiten und Fotoserien aufgegriffen. Richard Estes, Peter Blake oder Ion Grigorescu thematisierten in den 1960er und 1970er Jahren die bunte, üppige Welt des Kapitalismus. Die verführerische Funktion von Schaufenstern wird in Martina Morgers Performance Lèche Vitrines (2020) deutlich, die den französischen Begriff des «Schaufensterbummels» wörtlich übersetzt. Christo spielte mit den verhängten Fenstern in seinen Store Fronts (1964-68) mit dem Aspekt des Voyeurismus und der skulpturalen Eigenschaft des Schaufensters. Die szenografische Meisterschaft des traditionellen Dekorationshandwerks wird in den Street Vitrines (2020) von Atelier E.B alias Beca Lipscombe und Lucy McKenzie oder in der Videoarbeit Did you know you have a broken glass in the window? (2020) von Anna Franceschini aufgegriffen.

Das Schaufenster als gesellschaftlicher Spiegel

Auch die Rolle des Schaufensters als Spiegel der Gesellschaft, der zugleich das Stadtbild entscheidend prägt, wird von den in der Ausstellung präsentierten Künstler:innen thematisiert. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts dokumentierten Eugène Atget in Paris und Berenice Abbott in New York die Fronten verschiedener Geschäfte. Dass sich anhand von Schaufensterdekorationen auch politische Veränderungen nachvollziehen lassen, zeigen die Fotografien von Iren Stehlis, die sie von den 1970er bis in die 1990er Jahre in Prag aufgenommen hat. Martha Rosler bildet in ihrer Fotoserie Greenpoint: New Fronts (2015 bis heute) die Gentrifizierung ihres New Yorker Heimatquartiers ab. In ihrem Greenpoint Project (2011) porträtierte sie ausserdem die Menschen hinter den Scheiben. Damit zeigt sie die Bedeutung, die Läden in einem sozialen Gefüge einnehmen können – ein Aspekt, der auch in Tschabalala Selfs Serie Bodega Run (2015 bis heute) relevant ist. In Textil-, Neon- und Fotoarbeiten setzt sie sich mit der Geschichte und Kultur der Bodegas auseinander, in denen die verschiedenen Communitys New Yorks bei ihren Einkäufen aufeinandertreffen. Auf den zunehmenden Leerstand und die verwaisten Schaufenster heutzutage verweisen die fotorealistischen Gemälde von Sayre Gomez oder die filmisch-atmosphärischen Fotografien von Gregory Crewdson.

Das Schaufenster als Bühne

Auch Performance- und Aktionskünstler:innen nutzen Schaufenster mit ihren gut sichtbaren Auslagen an prominenter Stelle als Bühne, um gesellschaftspolitische und soziale Themen zu verhandeln. Tinguely setzte 1969 seine Geschirr zerschlagende Maschine Rotozaza III im Schaufenster des Berner Warenhauses Loeb in Gang und kritisierte damit ebenso radikal wie spielerisch den übermässigen Konsum der westlichen Welt. Vlasta Delimar oder María Teresa Hincapié nutzten das Schaufenster, um auf tradierte Rollenbilder der Frau aufmerksam zu machen. Marina Abramović tauschte 1976 in ihrer Performance Role Exchange den Platz mit einer Prostituierten im Fenster eines Amsterdamer Bordells. Damit hinterfragte sie nicht nur den Wert, der verschiedenen Tätigkeiten zugeschrieben wird, sondern auch die moralischen Konnotationen des Schaufensters. Lynn Hershman Leeson nutzte 1976 die Schaufenster des Kaufhauses Bonwit Teller, um in einer multimedialen Installation die Stadt New York zu porträtieren. Sherrie Rabinowitz und Kit Galloway ermöglichten 1980 mit Hilfe innovativster Technik, dass Passant:innen vor einem Schaufenster in New York durch eine Form der Videotelefonie mit Spaziergänger:innen in Los Angeles in Austausch treten konnten. Ihre Arbeit Hole in Space zeigt, welche positive vermittelnde Rolle das Schaufenster einnehmen kann.

Die Ausstellung wird kuratiert von Adrian Dannatt, freischaffender Kurator und Kunstkritiker, Tabea Panizzi, Kuratorin am Museum Tinguely, und Andres Pardey, Vizedirektor am Museum Tinguely. Assistenz: Melanie Keller.

Schaufenster in der Stadt – Studierende widmen sich dem Schaufenster

Indem sie den urbanen Raum mit Formen der Projektion und des Begehrens verbinden, die das Imaginäre schaffen, werden ehemalige Studierende des Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW Schaufenster im historischen Zentrum von Basel bespielen und verwandeln. Sie werden die Ausstellung Fresh Window im Museum Tinguely erweitern, indem sie die Untersuchung der Art und Weise, wie Künstler:innen mit den Strukturen und Architekturen von Geschäften in Dialog treten und sich diese aneignen, auf die Strassen von Basel bringen. Dort werden sie neue, für diesen Anlass geschaffene Arbeiten präsentieren, die das Thema der Ausstellung aktivieren und zum Leben erwecken. Mit Dioramen, Panoramen, Environments und Installationen, die gefärbte Gläser, Lichtshows und Animationen kombinieren, bringen diese Schaufensterprojekte Tiere, Pflanzen, Objekte, Sätze, Performances und mehr in die Schaufenster von Basel und verwandeln sie in eine Open-Air-Ausstellung, die für alle Passant:innen zugänglich ist.

Katalog: Zur Ausstellung erscheint ein reich illustrierter Katalog (dt./engl.) mit Beiträgen von Theo Carnegy-Tan, Adrian Dannatt, Natasha Degen, Blake Gopnik, Melanie Keller, Tabea Panizzi, Andres Pardey und Alys Williams im Verlag für moderne Kunst, ISBN: 978-3-99153- 142-5 (dt.)/978-3-99153-143-2 (engl.), 42 CHF.

TINGUELY100 – 100 Jahre Jean Tinguely

Am 22. Mai 2025 wäre der Schweizer Künstler Jean Tinguely (1925-1991) 100 Jahre alt geworden. Europaweit würdigen umfassende Ausstellungen das innovative, spielerische und bis heute aktuelle Werk des Künstlers. Die digitale Plattform www.tinguely100.com informiert über die verschiedenen Aktivitäten. Das Museum Tinguely selbst veranstaltet vom 20. bis 22. März 2025 eine Konferenz in Basel unter dem Titel Jean Tinguely Revisited: Critical Re-Readings and New Perspectives und begeht den Geburtstag am 22. Mai mit einem grossen Fest und der Einweihung einer Kunst-Geisterbahn der Künstler:innen Rebecca Moss & Augustin Rebetez. Die im Solitude Park vor dem Museum präsentierte immersive Grossinstallation wird die Besucher:innen auf einen rund 3-minütigen Parcours durch eine Kunst-Landschaft führen und nimmt dabei Bezug auf das Werk Crocrodrome de Zig et Puce, das Jean Tinguely 1977 mit Bernhard Luginbühl, Niki de Saint Phalle und weiteren Künstler:innen für die Eröffnung des Centre Pompidous in Paris geschaffen hat. Die Kunst-Geisterbahn wird vom 22. Mai (Tinguelys Geburtstag) bis 30. August (Tinguelys Todestag) in Betrieb sein.

Allgemeine Informationen Museum Tinguely:

Titel der Ausstellung: Fresh Window. Kunst & Schaufenster

Adresse: Museum Tinguely | Paul Sacher-Anlage 1 | 4002 Basel

Vernissage: Dienstag, 3. Dezember 2024, ab 18.30 Uhr

Vernissage Schaufenster in der Stadt: Dienstag, 14. Januar 2025, ab 18.30 Uhr

Laufzeit: 4. Dezember 2024 – 11. Mai 2025

Öffnungszeiten: Di – So täglich 11-18 Uhr, Do 11-21 Uhr

Curator’s Tour: 5. Dezember 2024, 19 Uhr, Eintritt frei (Englisch) und

13. Februar 2025, 19 Uhr auf Deutsch

Website: www.tinguely.ch

Social Media: @museumtinguely | #museumtinguely | #freshwindow | #tinguely100