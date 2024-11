Sony World Photography Awards: Susan Meiselas – Preis für herausragende Leistungen für die Fotografie 2025

Berlin, 12. November 2024. Susan Meiselas wird im Rahmen der Sony World Photography Awards 2025 mit dem renommierten Preis für herausragende Leistungen für die Fotografie ausgezeichnet. Damit wird Meiselas Einfluss gewürdigt, den sie in den vergangenen fünf Jahrzehnten auf das Medium Fotografie ausgeübt hatte. Meiselas hat sich mit ihrer außerordentlich engagierten Herangehensweise einen Namen gemacht und ein beeindruckendes Werk geschaffen, das mit aussagekräftigen Porträts von Menschen in ihren Gemeinschaften neue Perspektiven für die Dokumentarfotografie eröffnet hat. Meiselas ist berühmt für ihre Reportagen über Frauen – von heranwachsenden Mädchen in Little Italy, New York, über Stripperinnen auf Jahrmärkten bis hin zu Frauen im Vereinigten Königreich, die häuslicher Gewalt entflohen sind. Ebenso bekannt sind Meiselas Dokumentationen zu Menschenrechtsfragen in Lateinamerika und ihre fotografische Geschichte Kurdistans. Meiselas Fotoessays sind stark lokal verwurzelt und zeugen vom Leben und den Erfahrungen derer, die sie ablichtet. Sie sind langfristig angelegt, werden oft von vor Ort gemachten Notizen sowie Aussagen der Protagonist*innen begleitet und laden zur Zusammenarbeit ein.

Im Somerset House in London werden vom 17. April bis 5. Mai 2025 Auszüge aus fünf Projekten von Susan Meiselas zu sehen sein, darunter auch solche, die noch nie im Vereinigten Königreich gezeigt wurden. Die Ausstellung spannt einen Bogen von Meiselas frühesten Serien – 44 Irving Street, Prince Street Girls und Carnival Strippers – zu ihren späteren Projekten Pandora’s Box und A Room of their Own. Dabei zeichnet die Show thematische Elemente nach, die in Meiselas Arbeiten häufig wiederkehren, und fokussiert insbesondere auf das, was der Öffentlichkeit oft verborgen bleibt.

Die im Somerset House gezeigten Serien dokumentieren den Austausch und die zwischenmenschlichen Beziehungen, die die Fotografin über die Jahre gepflegt hat. So lud Meiselas für 44 Irving Street (1971) die Zimmernachbar*innen in ihrem Wohnheim dazu ein, über die Unterschiede zwischen ihrer Selbstwahrnehmung und dem zu schreiben, was die Porträts zeigten, die sie von ihnen angefertigt hatte. Prince Street Girls (1975-1990) wiederum zeichnet die Dynamik in einer Gruppe heranwachsender junger Mädchen in Little Italy nach und verfolgt deren Entwicklung bis ins Erwachsenenalter.

Carnival Strippers (1972-75) entstand auf Jahrmärkten in Neuengland und beleuchtet die Erfahrungen von Striptease-Tänzerinnen auf und jenseits der Bühne. Das Projekt zeigt die Auftritte wie auch das Privatleben der Tänzerinnen und stellt den Bildern eine Collage von Stimmen aller Beteiligten gegenüber, von den Show-Manager*innen über die Frauen auf der Bühne bis hin zu den Männern im Publikum. Die immersive Projektion Pandora’s Box (1995) widmet sich einem SM-Club in New York City, der als „Disneyland of Domination“ bekannt ist. In A Room of Their Own (2015-2017) richtet Meiselas ihr Objektiv auf ein Frauenhaus im englischen Black Country. Sie verbindet Fotos von den Zimmern der Bewohnerinnen mit den Aussagen und eigenen Kunstwerken der geflohenen Frauen, um deren Identität sowohl Ausdruck zu verleihen als auch zu schützen.

Über die Fotografin

Susan Meiselas wurde 1948 in Baltimore, USA, geboren. Sie absolvierte an der Harvard University ein Master-Studium der visuellen Kommunikation und arbeitete anschließend als Lehrerin. In den Sommerferien begann sie zu fotografieren und realisierte in den Sommern 1972-75 ihr erstes Projekt Carnival Strippers. 1976 wurde sie Mitglied der Fotoagentur Magnum und hat seither eine Reihe bedeutender Werkkomplexe geschaffen. Ihre Fotos von der Revolution in Nicaragua Ende der 1970er-Jahre sind auch lange danach im öffentlichen Bewusstsein noch sehr präsent.

Susan Meiselas sagte, als sie den Preis annahm: „Es ist eine Ehre für mich, diese Auszeichnung für meinen Beitrag zur unaufhörlich wachsenden Welt der Fotografie zu erhalten. In den letzten 50 Jahren hatte ich das Privileg mitzuerleben, wie Geschichte geschrieben wurde, und an dem oft unbeachteten Leben derer teilzuhaben, die dazu beigetragen haben. Die Arbeiten laden zum Nachdenken ein – nicht nur über die Bilder selbst, sondern auch über die Beziehungen, die sie geprägt und inspiriert haben.“

Über den Preis

Der Preis für herausragende Leistungen für die Fotografie würdigt die Schöpfer*innen der bahnbrechendsten fotografischen Arbeiten unserer Zeit. Als 18. Preisträgerin reiht sich Susan Meiselas in eine Liste ikonischer Persönlichkeiten ein, darunter Mary Ellen Mark (2014), Martin Parr (2017), Graciela Iturbide (2021), Edward Burtynsky (2022) und Sebastião Salgado (2024).

Susan Meiselas wird ihren Preis am 16. April 2025 bei der alljährlichen Gala in London in Empfang nehmen, bei der die Gesamtsieger*innen der Sony World Photography Awards 2025 geehrt werden. Weitere Informationen zu den bevorstehenden Ankündigungen und den Gewinner*innen gibt es auf www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards