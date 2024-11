Donata Wenders: „READING TIME – Fotografien und Bewegtbilder“

Die Leica Galerie Düsseldorf präsentiert vom 16. November 2024 bis 31. Januar 2025 einen Einblick in die Werke von Donata Wenders

Wetzlar, 14. November 2024. Die Leica Galerie Düsseldorf präsentiert vom 16. November 2024 bis zum 31. Januar 2025 unter dem Titel „READING TIME – Fotografien und Bewegtbilder“ Werke von Donata Wenders. Bekannt für ihre emotionale und atmosphärische Bildsprache, zeigt die Fotografin in ihrer Ausstellung eine Auswahl von Fotografien und audiovisuellen Installationen.

Die Ausstellung umfasst eine beeindruckende Sammlung von Bildserien und Videoinstallationen, die die faszinierende Bandbreite von Donata Wenders’ künstlerischem Ausdruck veranschaulichen. Neben stimmungsvollen Straßenfotografien, die den Alltag mit einer besonderen Sensibilität für das Unscheinbare und zugleich Wundervolle einfangen, zeigt die Ausstellung malerische Bewegungsstudien. Diese verleihen dem Moment eine kunstvolle Ruhe und laden die Betrachtenden ein, in die Tiefe der Bilder einzutauchen.

Ein Highlight der Ausstellung ist ihre neueste Arbeit, „KOMOREBI DREAMS“ (2022), die während der Dreharbeiten zu Wim Wenders’ Film „Perfect Days“ entstanden sind. Diese Werke zeigen Wenders’ Fähigkeit, die besondere Atmosphäre und die stille Intensität alltäglicher und filmischer Momente einzufangen. Ihre Fotografien machen das Unsichtbare spürbar und erheben das Alltägliche zu einem besonderen Erlebnis. Sie zeigt Menschen und Orte mit einer intensiven Ehrlichkeit und lässt erkennen, wie sich die Seele in kleinen, oft flüchtigen Momenten offenbart.

„Das erste Mal, als ich das Wort ‚komorebi‘ hörte und seine Bedeutung kennenlernte während der Vorbereitungen zu „PERFECT DAYS“, war ich irgendwie bis ins Innerste meines Wesens berührt. Mir wurde klar: Das wird der unterschwellige Strom des Films sein, ein unterbewusster Fluss im Kopf unseres Helden, ein Bewusstsein für die Lichter und Schatten, die von der Sonne, dem Wind und den Bäumen erzeugt werden. Die ‚komorebi-Träume‘ von Hirayama zu filmen wurde zu meiner Aufgabe für den Film. Seitdem hat sich meine Aufmerksamkeit für Licht verändert. Das Ausschauhalten nach „Komorebi“ in der ganzen Stadt hat abgefärbt.Ich weiß jetzt: Sie sind etwas, das wir als Geschenk erhalten, sie kommen und gehen wie die Gnade. So habe ich sie betrachtet und fotografiert.“ (Donata Wenders)

Donata Wenders’ künstlerisches Werk wurde in zahlreichen Büchern und internationalen Ausstellungen weltweit gewürdigt. Ihre Fotografien wurden in angesehenen Magazinen wie Rolling Stone, The New York Times und Vogue veröffentlicht und zieren die CD- und Buchcover von prominenten Künstler*innen wie Bono und Die Toten Hosen. Diese Anerkennung zeigt, wie ihre Arbeiten Menschen weltweit inspirieren und Emotionen wecken. Wenders‘ gelingt es, mit ihrer Kamera die Essenz ihrer Sujets einzufangen und eine Verbindung zu den Betrachtenden zu schaffen, die über den Moment hinauswirkt.

Über die Fotografin

Donata Wenders, geboren 1965 in Berlin, begann ihre künstlerische Laufbahn als Kamerafrau und widmete sich der visuellen Erzählkunst zunächst in Spiel- und Dokumentarfilmen. Ihre frühe Tätigkeit hinter der Kamera schärfte ihren Blick für emotionale Nuancen und atmosphärische Szenen. Seit 1995 arbeitet sie als freischaffende Fotografin und ist heute eine Meisterin der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ihre Werke sind geprägt von einem klassischen Stil, der durch die gezielte Abwesenheit von Farben das Wesentliche betont und die Geschichten hinter den Motiven umso eindringlicher vermitteln.

Seit 2015 erweitert sie ihr Repertoire durch audiovisuelle Kurzfilm-Installationen, die ihre filmischen Wurzeln reflektieren und eine Brücke zwischen Fotografie und bewegten Bildern schaffen. Dabei fängt sie flüchtige Momente ein, die sie mit einer sanften, fast meditativen Bildsprache inszeniert und so das Wechselspiel von Bewegung und Stille erfahrbar macht.

Als Set-Fotografin begleitet sie zudem oft die filmischen Arbeiten ihres Mannes Wim Wenders und gewinnt dabei einzigartige Einblicke in die Entstehung bedeutender Filmmomente. Ihre Arbeit zeichnet sich durch eine hohe Sensibilität und Empathie aus, die es ihr ermöglichen, intime und atmosphärische Momente einzufangen und die emotionale Tiefe ihrer Sujets sichtbar zu machen.

Die Ausstellung „READING TIME – Fotografien und Bewegtbilder“ ist vom 16. November 2024 bis 31. Januar 2025 in der Leica Galerie Düsseldorf in der Königsallee 60 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag jeweils von 10.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Bilder sind in verschiedenen Größen zu erwerben, die Auflage ist limitiert.

