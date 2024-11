Hinz&Kunzt und WhiteWall präsentieren exklusive Editionsprints aus dem Jahreskalender 2025 „Vom Schatten ins Licht“

Der neue Hinz&Kunzt-Jahreskalender 2025 lädt dazu ein, Hamburg aus neuen Perspektiven zu entdecken. Unter dem Titel „Vom Schatten ins Licht“ zeigt der renommierte Hamburger Fotograf Kai-Uwe Gundlach ikonische Orte in zwölf eindrucksvollen Bildern.

Ausgewählte Motive werden in Kooperation mit WhiteWall produziert und im Online-Shop von Hinz&Kunzt angeboten. Der Erlös geht direkt an Hinz&Kunzt und unterstützt damit die soziale Arbeit des Projekts und die Förderung ehemals wohnungsloser Menschen.

Hochwertige Prints für den guten Zweck

Die 12 ausgewählten Motive sind als Fine Art Prints im Format 40 x 50 Zentimeter zum Preis von je 69,00 Euro erhältlich und bestechen durch die klare, farbintensive Ästhetik, die Gundlachs Bilder auszeichnet. Die Edition ist eine Hommage an Hamburg und die oft unsichtbaren Menschen, die das Stadtbild prägen. Sie richtet sich an alle, die mit dem Erwerb eines Kunstwerks auch einen sozialen Beitrag zur Förderung der Arbeit von Hinz&Kunzt leisten möchten. „Vom Schatten ins Licht“ – Hamburgs verborgene Seiten entdecken

Der Jahreskalender 2025 setzt ein besonderes Zeichen, indem Gundlach die alltäglichen, oft übersehenen Momente Hamburgs festhält und auf die besondere Sichtbarkeit der Stadt und ihrer Menschen aufmerksam macht: „Als Streetfotograf bin ich immer auf der Jagd nach den ungefilterten Momenten,“ erklärt Gundlach. „In einer Großstadt wie Hamburg nehmen wir viele Menschen gar nicht mehr wahr, doch durch die Fotografie wird ihnen ein Moment der Aufmerksamkeit geschenkt.“

Mehr als nur ein Kalender – direkte Unterstützung für Verkäufer

Der Kalender wird zu einem Preis von 6,80 Euro angeboten, und die Hälfte des Kaufpreises geht direkt an die Verkäufer von Hinz&Kunzt. Diese Einnahmequelle ist für viele von ihnen entscheidend.

Mehr als Kunst – ein Beitrag zur sozialen Unterstützung

Hinz&Kunzt lebt heute zu einem großen Teil von Spenden und Projektförderungen. Das Hamburger Straßenmagazin leistet Lobbyarbeit und soziale Hilfsmaßnahmen wie Einzelfallhilfen, Wohnraumvermittlung und die Betreuung ehemals obdachloser Menschen direkt. Der Erlös aus den Kalenderverkäufen und den exklusiven WhiteWall Editionsprints bietet so eine doppelte Wirkung: Er ist Kunstgenuss und zugleich Unterstützung für benachteiligte Menschen in Hamburg. „Durch die zusätzliche Edition in Kooperation mit WhiteWall können wir unsere Sozialarbeit und die Unterstützung unserer Verkäufer weiter stärken,“ so Jörn Sturm, Geschäftsführer von Hinz&Kunzt.

Für weitere Informationen und zum Erwerb der Editionsprints besuchen Sie bitte

https://www.hinzundkunzt.de/ shop/de/kunst/poster-on- demand-fotokalender-2025-kai- uwe-gundlach7