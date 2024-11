Sony FE 28-70 mm F2 GM vorgestellt

Sony Germany Logo Sony präsentiert das erste1 G Master Standard-Zoomobjektiv mit großer konstanter F2-Blende

Die hohe Auflösung, ein schönes Bokeh und fortschrittliche Autofokusleistung machen das neue E-Mount Vollformat-Objektiv zur perfekten Wahl für Kreative

Sony kündigt heute mit dem FE 28-70 mm F2 GM ein Novum1 an: ein erstklassiges E-Mount-Objektiv, das mit einer großen F2-Blende über den gesamten Zoombereich aufwartet. Das neue Objektiv bietet ein schönes Bokeh, eine hohe Auflösung und einen unübertroffenen Autofokus sowohl bei Fotos als auch Videos und kann es im Hinblick auf Schärfe und Kontrast mit Festbrennweiten aufnehmen2. Bei all dem punktet das FE 28-70 mm F2 GM mit einem kompakten, leichten und ausgewogenen Design und eignet sich damit für die verschiedensten Anwendungsbereiche: von der Porträtfotografie über Hochzeiten und Sport bis hin zu dokumentarischen und cineastischen Filmaufnahmen. So können Profis und Kreative mit einem einzigen Objektiv eine Fülle von Anforderungen abdecken und genießen höchste Flexibilität.

Hervorragende, scharfe Darstellung mit einem einzigartigen Standard-Zoomobjektiv mit fester F2-Blende

Das FE 28-70 mm F2 GM ist das erste1 G Master Standard-Zoomobjektiv mit einer konstanten Blende von F2. Damit ist es sowohl für Fotos als auch Videos ideal geeignet und eröffnet außergewöhnliche kreative Möglichkeiten. Das fortschrittliche Design und die hervorragende optische Simulation bewirken eine Qualität, die an die von Festbrennweiten heranreicht, über den ganzen Zoombereich2. Die drei XA (Extreme Aspherical)-Elemente erreichen dank innovativer Fertigungstechnologien eine hohe Auflösung im gesamten Zoombereich bei einer Blende von F2. Der Floating-Fokus sorgt auch bei kurzen Fokussierabständen bis hinunter zu 0,38 m für hohe Schärfe über den gesamten Zoombereich.

Die AR-Nanobeschichtung II von Sony minimiert Streulicht und Geistereffekte. Zusätzlichen Schutz vor Streulicht bietet die auf Unterdrückung interner Reflexionen ausgelegte Optik, sodass auch bei starken Lichtquellen im Bild klare Aufnahmen gewährleistet sind. Die G Master-Optik mit XA-Elementen und einer neuen Blendeneinheit mit 11 Lamellen liefert dank der sorgfältigen Steuerung der sphärischen Abweichung in der Entwicklungs- und Herstellungsphase ein exquisites, sanftes Bokeh für Bilder mit eindrucksvoller Tiefenwirkung. Darüber hinaus korrigieren die Super ED (Extra-Low Dispersion)- und ED-Glaselemente erfolgreich chromatische Abbildungsfehler.

Ein kompaktes, leichtes Objektiv mit exzellenter Optik und Funktionalität

Das FE 28-70 mm F2 GM ermöglicht entspanntes Aufnehmen mit allen Vorteilen, die ein Zoom bietet, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Dank der innovativen Technologien, zu denen neben der fortschrittlichen Optik auch XD (Extreme Dynamic)-Linearmotoren zählen, zeichnet sich dieses Zoomobjektiv mit konstanter F2-Blende zudem durch seine Kompaktheit aus. Es misst lediglich 92,9 x 139,8 mm (3-3/4 x 5-5/8) und bringt nur 918 Gramm auf die Waage.

Präzises, zuverlässiges und reaktionsschnelles AF-Tracking

Die große, schwere Fokuseinheit wird von vier XD (Extreme Dynamic)-Linearmotoren angetrieben und durch einen hochmodernen Algorithmus präzise gesteuert. Sie bietet eine zuverlässige Schärfenachführung und spricht sofort an – unverzichtbar beispielsweise bei Hochzeiten oder Sportveranstaltungen, bei denen es auf jedes Bild ankommt. Das Objektiv ist uneingeschränkt kompatibel mit den schnellen Serienaufnahmen der α9 III mit bis zu 120 BpS bei vollem AF/AE-Tracking3.Auch beim Zoomen wird der Fokus weiter nachgeführt.

Perfekt für anspruchsvolle, ausdrucksstarke Filmproduktionen

Die hochmoderne optische Technologie des neuesten Objektivs von Sony ermöglicht es, Focus Breathing wirksam zu reduzieren und so die Darstellung von Filmen zu verbessern. Bei der Schärfentiefe einer Blende von F2 können Rack-Focus- und Zoom-Effekte genutzt werden, um sanfte, natürliche Übergänge zu schaffen. Dank der ausgezeichneten AF-Tracking-Leistung wird der wichtige Fokus für [VM1] Aufnahmen mit der hohen Bildrate von 4K 120p/FHD 240p4 leicht erreicht. Die XD-Linearmotoren und die neu entwickelte Blendeneinheit arbeiten leise und unterstützen die interne Breathing-Kompensation der α Kameras5 und die Active Modus-Bildstabilisierung der α Serie6.

Bedienkomfort und Zuverlässigkeit für professionelle Ansprüche

Zu den wichtigen Steuerfunktionen zählen die lineare manuelle Fokuseinstellung für feinfühliges manuelles Scharfstellen, die Anpassung der Drehrichtung des Zoomrings und ein Blendenring mit zuschaltbarer Rastfunktion. Auch zwei anpassbare Fokushaltetasten, ein Schalter für die Blendenverriegelung und ein AF/MF-Schalter sind vorhanden. Der Filterdurchmesser beträgt 86 mm, und die Streulichtblende ist mit einem praktischen Fenster ausgestattet, das die Handhabung des variablen Filters erleichtert.

Die Tasten und Schalter sind mit Silikondichtungen und die Objektivhalterung mit einem Gummiring versehen. Auch alle anderen kritischen Bereiche sind mit höchster Sorgfalt und Präzision gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt7, um maximale Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen zu gewährleisten. Eine Fluorbeschichtung auf der Vorderseite des Objektivs weist Verschmutzungen wirksam ab und erleichtert die Reinigung.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Sony FE 28-70 mm F2 GM: 3.599,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Dezember 2024

1 Zum Zeitpunkt der Ankündigung im November 2024, Untersuchung von Sony.

2 Untersuchung von Sony.

3Testbedingungen von Sony. Die maximale Bildwiederholrate für Serienaufnahmen kann unter manchen Aufnahmebedingungen niedriger sein. Die Serienaufnahmegeschwindigkeit kann je nach dem in AF-C-Fokusmodi verwendeten Objektiv variieren. Weitere Informationen zur Kompatibilität der Objektive erhalten Sie auf der Support-Website von Sony.

4 Abhängig von der verwendeten Kamera und den Einstellungen.

5 Informationen zu den kompatiblen Kameras finden Sie unter https://www.sony.net/dics/ breathing/. Sichtwinkel und Bildqualität können leicht abweichen, wenn diese Funktion aktiviert ist. In bestimmten Situationen ist eine wirksame Kompensierung ggf. nicht möglich.

6 Nur bei kompatiblen Modellen.

7Vollständige Resistenz gegen Staub- und Feuchtigkeit ist nicht gewährleistet.