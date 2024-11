In einer Zeit, in der immer mehr Bilder digital erfasst werden, steigt der Bedarf an zuverlässigen Fotoverwaltungsdiensten. Lösungen wie Mylio Photos, aber auch cloudbasierte Alternativen wie Google Fotos, Apple iCloud und Adobe Lightroom Cloud bieten vielfältige Möglichkeiten. Dabei zeigt Mylio Photos im Vergleich zu Cloud-Diensten 2024, dass es Alternativen zu den Branchenriesen gibt. Doch was unterscheidet Mylio Photos von den Cloud-Diensten, und für wen ist es besonders geeignet?

Was macht Mylio Photos besonders?

Mylio Photos richtet sich vor allem an Nutzer, die Wert auf lokale Speicherung und Datenschutz legen. Die Software speichert Fotos direkt auf der eigenen Hardware und synchronisiert diese über ein Peer-to-Peer-Netzwerk zwischen Geräten, ohne dass eine Cloud erforderlich ist. Dadurch behalten Nutzer die volle Kontrolle über ihre Daten – ein entscheidender Vorteil für alle, die Bedenken hinsichtlich der Speicherung in externen Serverfarmen haben.

Wichtige Funktionen von Mylio Photos:

Lokale Organisation : Automatische Sortierung nach Datum, Standort und Alben.

: Automatische Sortierung nach Datum, Standort und Alben. KI-Features : Gesichtserkennung und Schlagwörter erleichtern das Auffinden von Bildern.

: Gesichtserkennung und Schlagwörter erleichtern das Auffinden von Bildern. Flexible Synchronisierung : Geräte wie PCs, Smartphones und Tablets können nahtlos miteinander kommunizieren.

: Geräte wie PCs, Smartphones und Tablets können nahtlos miteinander kommunizieren. RAW-Unterstützung: Grundlegende Bearbeitungswerkzeuge für ambitionierte Hobbyfotografen.

Datenschutz im Fokus

Einer der größten Vorteile von Mylio Photos ist die vollständige Kontrolle über die eigenen Daten. Keine automatischen Uploads in die Cloud bedeuten, dass Bilder nicht extern gespeichert oder analysiert werden. Zusätzlich funktioniert die Software offline, was sie ideal für Nutzer macht, die sich bewusst von der Cloud-Nutzung fernhalten möchten.

Kostenvergleich: Was bietet Mylio Photos?

Funktion/Kosten Mylio Photos Google Fotos Apple iCloud Adobe Lightroom Cloud Speicherung Lokal, Peer-to-Peer Cloud Cloud Cloud Kostenstruktur 120 Euro pro Jahr Kostenlos bis 15 GB Kostenlos bis 5 GB Ab 11,89 €/Monat im Abo Abo-Modell: ab 12 €/Monat Abo: ab 1,99 €/Monat für 100 GB Abo: ab 0,99 €/Monat für 50 GB Abo: ab 11,89 €/Monat 2,99 €/Monat für 200 GB 2,99 €/Monat für 200 GB Ab 23,79 €/Monat mit 1 TB Speicher 9,99 €/Monat für 2 TB 9,99 €/Monat für 2 TB Ab 47,59 €/Monat mit 5 TB Speicher Datenschutz Lokal, keine externe Speicherung Nach Google-Richtlinien Nach Apple-Richtlinien Nach Adobe-Richtlinien RAW-Unterstützung Ja Eingeschränkt Eingeschränkt Ja Offline-Nutzung Vollständig möglich Eingeschränkt Eingeschränkt Nicht möglich (aber bei Classic Variante möglich) Webseite myliophotos.de photos.google.com www.icloud.com www.adobe.com

Die Kostenstruktur von Mylio Photos ist flexibel. Nutzer können zwischen einer Einmalzahlung von ca. 99 € oder einem Abo ab 9,99 €/Monat wählen. Im Vergleich dazu bieten auch Cloud-Lösungen wie Google Fotos oder Apple iCloud niedrige Einstiegskosten, etwa 1,99 €/Monat für 100 GB. Steigt der Speicherbedarf jedoch, liegen die Preise schnell bei 9,99 €/Monat für 2 TB.

Adobe Lightroom Cloud startet ab 11,89 €/Monat mit 1 TB Speicher, höhere Kapazitäten (5 TB) kosten bis zu 47,59 €/Monat. Zusätzlicher Cloud-Speicher bei Adobe Lightroom ist in 1-TB-Schritten erhältlich, wobei jeder zusätzliche Terabyte 5,95 € pro Monat kostet. Daraus ergibt sich für ein Abonnement mit insgesamt 5 TB Speicher ein monatlicher Preis von 47,59 € (23,79 € für das 1-TB-Abo plus 4 x 5,95 € für die zusätzlichen 4 TB).

Für wen ist Mylio Photos geeignet?

Mylio Photos ist die ideale Wahl für alle, die eine datenschutzfreundliche Alternative zu Cloud-Diensten suchen. Besonders Personen, die großen Wert auf lokale Kontrolle legen oder in Regionen mit begrenztem Internetzugang arbeiten, profitieren von der Offline-Funktionalität. Auch Familien, die ihre Fotos auf mehreren Geräten organisieren möchten, ohne in der Cloud zu speichern, finden hier eine passende Lösung.

Fazit

Mylio Photos punktet mit hoher Datensicherheit, Offline-Funktionalität und einfacher Bedienung. Es bietet keine tiefgreifenden Bearbeitungswerkzeuge wie Adobe Lightroom Cloud, überzeugt jedoch als umfassende, lokale Fotoverwaltung. Sie ist eine hervorragende und datenschutzorientierte Alternative für alle, die ihre Bilder unabhängig von Cloud-Diensten organisieren und synchronisieren möchten. Mylio Photos im Vergleich zu Cloud-Diensten 2024 zeigt, dass die Software eine vielseitige und sichere Lösung für Hobbyfotografen und Familien darstellt.