Die Leica Camera AG hat ihre Leica LUX App mit den Versionen 1.1 und 1.2 um neue Funktionen erweitert. Das Leica LUX App Update bietet unter anderem die Möglichkeit, Leica Looks, Blende und Fokus auch nach der Aufnahme anzupassen. Zudem wurden die Objektiv-Simulationen um ein 90mm Summilux und ein 120mm Summilux erweitert. Neue Looks wie „Leica Chrome“ und „Leica Brass“ ergänzen die Bearbeitungsoptionen, während ein Schieberegler die Anpassung der Looks präziser macht.

Zusätzlich ermöglicht die Integration von Widgets den schnellen Zugriff auf die App direkt vom iPhone-Sperrbildschirm aus.

