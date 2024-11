Godox KNOWLED M600R – Brillante Farben für professionelle Beleuchtung

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen die Godox KNOWLED M600R vorzustellen. Mit derM600R bringt Godox die erste RGBWW Vollfarb-COB-Leuchte der KNOWLED-Serie auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe in der professionellen Beleuchtung. Die M600R bietet eine unvergleichliche Farbhelligkeit und eine beeindruckende Lichtqualität – genau das, was für anspruchsvolle Filmproduktionen und Werbeshootings gebraucht wird. Die M600R wurde speziell für professionelle visuelle Anwendungen entwickelt, die lebendige und originalgetreue Szenen erfordern. So wird jedes Bild und jeder Clip zum Highlight.

Dank innovativer Technologie liefert die M600R eine Lichtausgabe, die andere Leuchten mit gleicher Leistung deutlich übertrifft. Das kompakte Design vereint höchste Leuchtkraft mit optimaler Mobilität und eignet sich perfekt für spektakuläre, hochwertige visuelle Ergebnisse – egal, ob im Studio oder on Location.

Die Highlights der M600R im Überblick:

Farbbrillanz und Lichtstärke auf höchstem Niveau: Die M600R setzt durch die Godox-Technologie neue Maßstäbe und ist besonders leistungsstark.

Außergewöhnliche Farbtreue (CRI und TLCI über 96): Farben werden natürlich und lebendig wiedergegeben – ideal für detailreiche Aufnahmen.

Zuverlässiger Einsatz bei allen Bedingungen: Durch IP54-Zertifizierung ist die M600R vor Staub und Spritzwasser geschützt und bewältigt Temperaturen bis -20°C.

Professionelle Steuerungsoptionen: Ob CRMX, DMX, Ethernet oder Bluetooth – die M600R bietet flexible Steuerungsmöglichkeiten, darunter die kabellose Steuerung via TimoLink TRX und der Godox KNOWLED App.

Bowens Mount für vielfältiges Zubehör: Durch die Bowens-Mount ist die M600R mit verschiedenen Lichtformern kompatibel. Zusätzlich gibt es passende Zubehörteile, die das volle Potenzial der M600R ausschöpfen.

14 kreative Lichteffekte: Von Feuerwerk bis Kerzenlicht – die dynamischen Effekte bringen Abwechslung und Dramatik in jede Szene.

Preis und Verfügbarkeit

Die Godox KNOWLED M600R – RGB LED Light ist bereits bei Godox-Händlern zu einem UVP von 2.899,99 Euro verfügbar.