Hasselblad erweitert die Serie der tragbaren XCD-Objektive mit dem leichten Standardobjektiv XCD 3,4/75P, das sich ideal für Porträts, Straßen- und Stillleben-Fotografie eignet

Das XCD 3,4/75P ist die neueste Ergänzung der Hasselblad XCD Portable (P) Objektivserie und das erste Standardobjektiv in der Reihe. Mit einer vollformatigen äquivalenten Brennweite von 59 mm und der größten Blende der XCD P-Serie (f/3,4) wurde das XCD 3,4/75P für Fotografen entwickelt, die eine starke Leistung in einer leichten, agilen Form benötigen. Seine außergewöhnliche optische Qualität und seine einzigartige Leichtigkeit machen es ideal für die Aufnahme von Porträts, Straßenszenen und Stillleben mit müheloser Präzision.

Beherrschung von Licht und Schatten für einzigartige Porträts

Das XCD 3,4/75P verfügt über eine optische Struktur aus zehn Elementen in zehn Gruppen, darunter ein asphärisches Element und drei ED-Elemente, die die chromatische Dispersion effektiv reduzieren. Dieses durchdachte Design trägt zu seiner kompakten Form bei und sorgt für eine starke optische Leistung, die den Anforderungen eines Sensors mit 100 Megapixeln gerecht wird. Von der Mitte bis zu den Rändern des Bildes liefert das Objektiv scharfe, klare Bilder mit lebendigen und lebensechten Farben. Die maximale Blendenöffnung von f/3,4 verbessert die Detailerfassung bei Porträts bei schwachem Licht.

Diverse Motive mit einer einzigartigen Perspektive

Das XCD 3,4/75P hat die längste Brennweite und die größte Blende in der XCD P-Serie. Es liegt zwischen Standard- und mittleren Teleobjektiven und eignet sich für Porträts in voller und halber Länge. Die längere Brennweite in Kombination mit der großen Blendenöffnung sorgt für ein sehr weiches, natürliches Bokeh und ermöglicht so atemberaubende Porträtaufnahmen.

Eleganz und Leichtigkeit für Fotografen/Fotografinnen auf Reisen

Mit einem Gewicht von nur 398 g und einer Länge von nur 71 mm ist das XCD 3,4/75P ein kompaktes, leichtes und äußerst tragbares Objektiv, das sich hervorragend für Porträt- und Straßenaufnahmen für unterwegs eignet. Das schlanke Metallgehäuse wird durch ein charakteristisches „H“-Muster um den Fokusring akzentuiert, das dem leichten Design zusätzliche Eleganz und den unverwechselbaren Stil von Hasselblad verleiht.

Fokus auf Schönheit mit Präzision und Geschwindigkeit

Das XCD 3,4/75P wurde für eine schnelle, präzise und reaktionsschnelle Fokussierung entwickelt und verfügt über einen linearen Schrittmotor und eine leichtere, kleinere Fokussierlinsengruppe. Der lineare Schrittmotor ermöglicht eine präzisere Steuerung der Schärfe und erhöht die Genauigkeit, während die kleinere Fokussierlinsengruppe die Fokussierung beschleunigt. In Kombination mit einer Hasselblad X System oder V System Mittelformat-Digitalkamera, die PDAF unterstützt, profitieren die Fotografen/Fotografinnen von einem reibungslosen, leisen und flexiblen Fokussierungserlebnis.

Unauffällig atemberaubende Momente festhalten

Das XCD 3,4/75P ist mit einem kompakten Zentralverschluss ausgestattet, der mit minimalen Vibrationen und Geräuschen arbeitet, sodass man auch in ruhigen Umgebungen unbesorgt fotografieren kann. Der Zentralverschluss bietet Geschwindigkeiten von bis zu 1/2000 Sekunde und volle Blitzsynchronisation bei allen Geschwindigkeiten. So können Fotografen/Fotografinnen selbst bei hellem Sonnenlicht schnelle Motive einfangen oder den Blitz zur kreativen Steuerung des Lichts einsetzen und so hervorragende Ergebnisse erzielen.

Das XCD 3,4/75P Objektiv kostet 2.529 EUR und ist online und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.hasselblad.com/de-de .

Hasselblad X Zwischenring

Der Hasselblad X Zwischenring (9 mm) wird zur gleichen Zeit auf den Markt kommen. Er wurde speziell für die X System Kameras, die 907X Kameras und die Objektive der XCD-Serie entwickelt. Durch die Verlängerung des Abstands zwischen dem Objektiv und dem Bildsensor wird die Mindest-Fokusentfernung des XCD-Objektivs verringert, wodurch die Nahaufnahmemöglichkeit verbessert wird und feine Details besser zur Geltung kommen. Der Hasselblad X Zwischenring kostet 339 EUR und ist online und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften weltweit erhältlich.