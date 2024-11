CEWE: Mit Ergebniszuwachs nach neun Monaten Jahreszielsetzung 2024 bestätigt

Gruppen-Umsatz Q1-3 übertrifft Vorjahreswert um +6,3% und steigt auf 481,6 Mio. Euro

Gruppen-EBIT steigt nach neun Monaten um +3,2 Mio. Euro über Vorjahr und erreicht 5,5 Mio. Euro

Fotofinishing, Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck verbessern Ergebnis

Alle Jahresziele für 2024 bestätigt, geplante operative Investitionen für 2024 auf ca. 60 Mio. Euro konkretisiert

Oldenburg, 14. November 2024. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) geht mit einem Umsatzplus sowie einem Ergebnisvorsprung in das für das Unternehmen entscheidende Weihnachtsquartal und bestätigt seine Jahresziele für 2024: In den ersten neun Monaten steigerte CEWE den Gruppen-Umsatz um +6,3% auf 481,6 Mio. Euro (Q1-3 2023: 453,2 Mio. Euro) und verbesserte zugleich das Gruppen-EBIT um +3,2 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro (Q1-3 2023: 2,3 Mio. Euro). Im dritten Quartal übertraf der Gruppenumsatz den Vorjahreswert um +4,2% und stieg auf 164,4 Mio. Euro (Q3 2023: 157,8 Mio. Euro). Das Gruppen-EBIT erreichte im dritten Quartal mit 0,1 Mio. Euro ein saisontypisch ausgeglichenes Niveau (Q3 2023: 1,2 Mio. Euro), obwohl das Unternehmen – u.a. in Vorbereitung des wichtigen Weihnachtsgeschäfts im vierten Quartal – schon rund 1,5 Mio. Euro mehr in Marketingmaßnahmen als im Vorjahrsquartal investiert hat. CEWE blickt optimistisch auf das kommende Weihnachtsgeschäft, in dem traditionell der Großteil des Jahresergebnisses erwirtschaftet wird. Die CEWE-Vorstandsvorsitzende Yvonne Rostock: „Das Unternehmen ist in allen Bereichen bestens vorbereitet und das gesamte CEWE-Team mit allen Mitarbeitenden freut sich sehr auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Wir werden erneut mehr in den Markt investieren, um auch in diesem Jahr viele Menschen zu inspirieren, Fotoprodukte höchster Qualität zu gestalten und miteinander zu teilen. Dafür stehen wir mit unserer intuitiven Gestaltungssoftware, unserem Qualitätsversprechen und unserer ausgezeichneten Lieferfähigkeit.“ Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen besonders als Weihnachtsgeschenk einen sehr hohen emotionalen Wert und werden unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nachgefragt.

Geschäftsfeld Fotofinishing wächst weiter

Der Fotofinishing-Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 um +5,8% auf 136,1 Mio. Euro (Q3 2023: 128,7 Mio. Euro). Dafür sind sowohl das leicht höhere Fotovolumen als auch der durch einen nochmals höherwertigen Produktmix weiter gestiegene Umsatz pro Foto verantwortlich. Das Fotofinishing-EBIT liegt mit 0,4 Mio. Euro auf einem Q3-typischen Niveau und damit – trotz z.B. rund 1,5 Mio. Euro Mehrkosten für Marketingmaßnahmen u.a. in Vorbereitung des Q4-Weihnachtsgeschäfts – nur leicht unter dem EBIT des Vorjahresquartals (Q3 2023: 0,7 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten legt der Fotofinishing-Umsatz um +8,5% auf 396,3 Mio. Euro zu (Q1-3 2023: 365,2 Mio. Euro). Das Fotofinishing-EBIT verbessert sich in diesem Zeitraum deutlich um +3,1 Mio. Euro auf 4,9 Mio. Euro (Q1-3 2023: 1,8 Mio. Euro). CEWE gelingt es weiterhin, durch kontinuierliche Innovation, starke Markenpositionen und umfangreiche Marketingaktivitäten das Fotofinishing-Geschäft erfolgreich auszubauen. Auch in diesem Jahr werden erneut viele Produkt- und Softwareinnovationen – wie z.B. die Panoramaseite im CEWE FOTOBUCH, der Wandkalender Fineline, viele neue Fotogeschenke oder der neue Editor in der Bestellsoftware – das Weihnachtsgeschäft zusätzlich stärken.

Kommerzieller Online-Druck reüssiert mit Bestpreisgarantie

Der Kommerzielle Online-Druck (KOD) zeigt im dritten Quartal mit einem Umsatzrückgang von -3,0% auf 21,2 Mio. Euro (Q3 2023: 21,9 Mio. Euro) eine bessere Nachfrageentwicklung als der Markt derzeit insgesamt. In einem im Q3 temporär besonders schwachen und umkämpften Druckmarkt erreicht der KOD so ein EBIT von 0,2 Mio. Euro (Q3 2023: 0,7 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten 2024 erwirtschaftet der KOD einen um ebenso -3,0% leicht reduzierten Umsatz von 64,2 Mio. Euro (Q1-3 2023: 66,3 Mio. Euro). Dabei verbessert der KOD sein EBIT deutlich um +0,5 Mio. Euro auf 2,0 Mio. Euro (Q1-3 2023: 1,5 Mio. Euro): Diese erfolgreiche Entwicklung in einem schwierigen Markt zeigt, wie der KOD bei CEWE sich mit der Kosteneffizienz in der Produktion und der (dadurch möglichen) „Bestpreisgarantie“ für seine Kundinnen und Kunden eine starke Position erarbeitet hat.

CEWE-Einzelhandel zeigt sich weiter gut aufgestellt

Das im Segment Einzelhandel ausgewiesene Handelsgeschäft mit Foto-Hardware (z.B. Kameras, Objektive, Fotozubehör) erreicht mit einem Q3-Umsatz von 7,1 Mio. Euro (Q3 2023: 7,2 Mio. Euro) in den ersten neun Monaten 2024 einen planungsgemäß um -3,4% leicht reduzierten Umsatz von 21,0 Mio. Euro (Q1-3 2023: 21,8 Mio. Euro). CEWE verzichtet im Bereich der Foto-Hardware weiterhin bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft und fokussiert sich auf das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten. Dadurch verbessert der Geschäftsbereich mit einem Q3-EBIT von -0,1 Mio. Euro (Q3 2023: -0,1 Mio. Euro) sein EBIT im saisonbedingt typischerweise noch negativen 9-Monats-Zeitraum insgesamt um +0,1 Mio. Euro auf -0,3 Mio. Euro (Q1-3 2023: -0,4 Mio. Euro). Auch der Einzelhandel erwirtschaftet den Großteil seines Jahresergebnisses im Weihnachtsgeschäft des vierten Quartals.

Solide Eigenkapitalquote steigt auf 65,8%, ROCE bei starken 18,8%

Die Eigenkapitalquote liegt mit sehr soliden 65,8% sogar nochmals leicht über dem Vorjahresniveau (30.09.2023: 63,8%). Positiv entwickelt hat sich zugleich die Ertragskraft des eingesetzten Kapitals (ROCE), die nach 18,1% im Vorjahr auf starke 18,8% per 30.09.2024 anstieg.

Ergebnisse Q1-3 bestätigen Ausblick 2024

Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse der ersten neun Monate in der abgegebenen Zielsetzung bestärkt und bestätigt den Ausblick für 2024: Der Gruppenumsatz soll 2024 einen Wert in der Bandbreite von 770 bis 820 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird 2024 im Korridor von 77 bis 87 Mio. Euro erwartet. Das CEWE-Management orientiert sich bei diesen Zielsetzungen jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten. Das nach neun Monaten in 2024 bisher erreichte EBIT von 5,5 Mio. Euro ist das beste Q1-3 EBIT seit Ende der Analog/Digitaltransformation im Jahr 2010 und stellt damit vor dem wichtigen Weihnachtsquartal eine gute Ausgangsbasis für das Erreichen des Jahresziels dar. Darüber hinaus konkretisiert sich wie üblich mit dem Ende des dritten Quartals der Wert für die geplanten operativen Investitionen des Jahres. Statt bisher von 65 Mio. Euro geht CEWE nun von einem Investvolumen in Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten in Höhe von ca. 60 Mio. Euro für 2024 aus.

Ergebnisse Q1-3 und Q3 2024 im Überblick

CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q1-3 2023 Q1-3 2024 Q3 2023 Q3 2024 (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 1.486,3 1.511,0 529,3 532,4 CEWE FOTOBUCH Tsd. Stck 3.584,7 3.608,2 1.251,7 1.240,0 Umsatz Mio. Euro 365,2 396,3 128,7 136,1 EBIT Mio. Euro 1,8 4,9 0,7 0,4 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -2,5 -2,2 -0,8 -0,8 Sondereffekt Software-Lizenzen Mio. Euro -0,5 – – – EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 4,8 7,1 1,5 1,2 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 21,8 21,0 7,2 7,1 EBIT Mio. Euro -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 66,3 64,2 21,9 21,2 EBIT Mio. Euro 1,5 2,0 0,7 0,2 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,1 -0,1 0,0 0,0 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 1,6 2,1 0,7 0,2 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -0,6 -1,1 -0,2 -0,4 CEWE-Gruppe Einheit Q1-3 2023 Q1-3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Umsatz Mio. Euro 453,2 481,6 157,8 164,4 EBIT Mio. Euro 2,3 5,5 1,2 0,1 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -3,0 -2,3 -0,8 -0,8 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 5,3 7,8 2,0 0,8 EBT Mio. Euro 1,5 6,2 0,7 -0,1

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Abweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

Erläuterungen zur Tabelle „Ergebnisse nach Geschäftsfeldern“

(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte

(2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei

(3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE

