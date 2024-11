Die Absage der Photo+Adventure in Duisburg markiert das Ende einer Ära für Fotografie- und Abenteuerfans in Deutschland. Doch es gibt auch Grund zur Freude: Die Photo+Adventure Wien 2024 begeisterte mit ihrem 20-jährigen Jubiläum und einem Wochenende voller Inspiration und kreativer Höhepunkte.

Mit rund 7.160 Besuchern, etwa 140 Ausstellern und einem umfangreichen Rahmenprogramm bewies die Messe in der Pyramide Vösendorf ihre Stellung als größtes Event für Fotografie und Reisen im deutschsprachigen Raum. Besonders die intensiven Gespräche mit Ausstellern und die Möglichkeit, neuestes Equipment vor Ort zu testen, wurden von den Besuchern geschätzt. Workshops, Vorträge und interaktive Stationen boten ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl Hobbyfotografen als auch Profis ansprach.

Die positive Resonanz zeigt, dass die Photo+Adventure weit mehr ist als eine reine Produktschau – sie ist ein lebendiger Treffpunkt der Community und ein Ort, an dem Ideen, Inspiration und technologischer Fortschritt zusammentreffen.

Der Ausblick: Wien 2025

Nach dem erfolgreichen Jubiläum ist die nächste Veranstaltung bereits in Planung: Am 8. und 9. November 2025 kehrt die Messe in die Eventpyramide zurück. Sie bleibt damit eine zentrale Plattform für Fotografie und Reisen in Europa. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Photo+Adventure.

Pressemitteilung Photo+Adventure: