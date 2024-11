OPPO gibt auf der Paris Photo einen ersten Ausblick auf die fortschrittlichen Kamerafunktionen der kommenden Find X8-Serie

Unter dem Motto “Capture the Beauty of Life with Ease” (Die Schönheit des Lebens mit Leichtigkeit einfangen) veranstaltete OPPO auf der Paris Photo 2024 einen exklusiven Kamera-Roundtable und gab einen Einblick in die neueste Imaging-Technologie der kommenden Find X8-Serie. OPPO verlieh zudem die imagine IF Photography Awards 2024 und präsentierte humanistische Kunstwerke in der sorgfältig kuratierten Ausstellung “Dear Life”.

Der Leitgedanke von OPPO: Die Schönheit des Lebens mit Leichtigkeit einfangen

Joy Cheng, Director of Imaging Products bei OPPO, betonte während des Roundtable die Vision der Marke, qualitativ hochwertige Fotografie zu demokratisieren. „Unser Motto ‘Capture the Beauty of Life with Ease’ verbildlicht unsere kontinuierliche Innovation im Bereich der mobilen Fotografie und soll es unseren Nutzer:innen ermöglichen, die außergewöhnlichen Momente des Lebens ohne technische Komplexität festzuhalten”, so Cheng.

OPPOs Streben nach exzellenter Bildqualität findet sich in der neuen Find X8-Serie wieder, die eine Reihe von leistungsstarken Funktionen bietet. Ein besonderes Feature ist die Porträtfotografie, die den Menschen in den Mittelpunkt des Bildes stellt und die natürliche Porträtwiedergabe verbessert. Nach umfangreichen Untersuchungen der Ästhetik-Präferenzen und des Fotografierverhalten der Nutzer:innen führt OPPO in der Find X8-Serie das Konzept des “Atmosphärischen Umgebungsporträts” ein, das ohne viel Vorbereitung, Szenen und die zugehörige Atmosphäre schnell einfängt.

„Die Find X8 Serie zeichnet sich durch die Erfassung von Beleuchtungsdetails aus und bringt Licht- und Schattenebenen, feine Konturen und Texturen natürlich zur Geltung. So wird eine einzigartige Atmosphäre geschaffen, die die Geschichte hinter den Bildern erzählt”, erklärte Cheng. „Wir liefern eine meisterhafte Tonwertqualität, sanftere Farbübergänge und eine verbesserte Darstellung von Hauttönen für professionelle Porträtqualität bei jeder Aufnahme.“

Die OPPO Find X8-Serie ermöglicht dynamische, stimmungsvolle Porträts ohne lange Vorbereitungszeit. Der verbesserte Snaping Modus ist eine Kernfunktion, die für alle Module des Bildgebungssystems gilt. Im Gegensatz zu konventionellen “Action-Modi”, die oft Momente und Bildqualität aufgrund von Umschaltungen und Lichteinschränkungen verpassen, erkennt OPPOs verbesserter Snaping Mode nahtlos sich bewegende Motive und sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Qualität, ohne Moduswechsel. Die fortschrittliche Verarbeitungsarchitektur der Find X8 Serie erzeugt so, nuancierte Bilder mit einem einzigen Klick.

Cheng gab auch einen Ausblick auf die Livephoto-Funktion, die kürzlich mit der Reno12-Serie bei OPPO eingeführt wurde und Rohdaten in lebensechte Aufnahmen verwandelt. In der kommenden Find X8-Serie wird diese Funktion noch weiter verbessert. „Wir sind zuversichtlich, dass OPPOs Livephoto die unterschiedlichsten Stile mit der stärksten Ausdruckskraft bietet”, sagte Cheng.

Die OPPO Find X8-Serie zeichnet sich nicht nur durch Geschwindigkeit, sondern auch durch räumliche Darstellung aus. Durch die fortschrittlichen Teleobjektiv-Funktionen, die bei der Porträtfotografie zum Einsatz kommt, egal ob bei Nah- oder Weitaufnahmen, wird die kreative Freiheit immer gewährleistet. Es ist das erste Mal, dass bei einem Kamera-Flaggschiff ein so schlanker Formfaktor erreicht wird, ohne die Leistung des Teleobjektivs zu beeinträchtigen.

„Der Mehrwert, den die OPPO-Fotografie bietet, ist einfach: Die Atmosphäre eines Moments entfaltet, und Nutzer:innen müssen sich keine Gedanken über die Auswahl von Modi, die Aktivierung von Funktionen oder die Anpassung von Einstellungen machen.“ Cheng betont: „Das übernehmen wir. Nutzer:innen drücken nur auf den Auslöser, um den Moment festzuhalten.“

Wegweisend in der mobilen Bildgebung: Zwei Jahrzehnte der Innovation

Seit über 20 Jahren entwickelt OPPO Technologien für mühelose hochwertige Bildaufnahmen. Mit dem Beginn des Smartphone-Zeitalters wurde OPPO zu einem der wichtigsten Innovatoren im Bereich der mobilen Fotografie:

2014: Einführung der Pixel-Shifting-Technologie mit dem OPPO Find 7.

2019: Bereitstellung des ersten Periskop-Teleobjektivs für Nutzer:innen.

2020: Einführung der omnidirektionalen Vollpixel-Fokussierung auf dem OPPO Find X2, die die Fokussierungsfähigkeiten für mobile Bilder erheblich verbesserte.

2021: Pionier des “10-bit Full-Path Color Management” und des “Color Flagship” Konzepts mit der OPPO Find X3 Serie.

2022: Einführung des Dual-OIS-Stabilisators, der das Aufnehmen hochwertiger Fotos deutlich vereinfacht.

Aufbauend auf umfassender Expertise in der Bildgebungssoftware und -hardware führte OPPO 2023 das HyperTone Camera System ein, das die mobile Bildgebung mit verbesserten Details, inclusive Wärme, subtilen Tonabstufungen und reich strukturierten natürlichen Farben voranbringt. „In der kommenden Find X8-Serie wird unser HyperTone-Kamerasystem noch weiter verfeinert“, erklärte Cheng.

OPPO investiert seit mehreren Jahren über 13,7 Millionen US-Dollar jährlich in die Forschung und Entwicklung von Imaging-Technologie und verfügt mittlerweile über ein Team von mehr als 1.000 Fachleuten. Seit 30. September 2024 verfügt OPPO über 12.900 Patente im Bereich der Bildgebung. Durch die Zusammenarbeit mit Hasselblad hat OPPO außerdem zeitloses Design mit modernster Bildverarbeitungstechnologie verbunden.

Ausstellung “Dear Life”: Eine Feier der Menschlichkeit in der Fotografie

Mit über einer Millionen eingereichten Beiträgen aus 81 Ländern und Regionen zeigten die imagine IF Photography Awards 2024 von OPPO ein lebendiges Spektrum an globaler Kreativität und Vielfalt. Nach einem umfangreichen Bewertungsverfahren wählte OPPO 56 preisgekrönte Arbeiten für die Ausstellung auf der Paris Photo aus, zusätzlich zu den offiziellen Beispielfotos des Unternehmens.

Unter dem Motto “Dear Life” nimmt die Ausstellung die Besucher:innen mit auf eine zutiefst persönliche Reise durch die vier Themen “Dear World”, “Dear Time”, “Dear Friend” und “Dear Me”, die jeweils die flüchtige Schönheit des Lebens einfangen und die Themen, Freundschaft, Zeit und Selbstreflexion abbilden. Alle Bilder wurden mit OPPO-Smartphones aufgenommen und durch OPPOs jährlichen Fotofilm “Dear Life” ergänzt – eine visuelle Reise, die die Schönheit der Natur, die Wärme der Freundschaft und Momente der Selbstreflexion erforscht.

„Es ist eine große Ehre, zum zweiten Mal in Folge an der Paris Photo teilzunehmen und damit außergewöhnliche Talente in der mobilen Fotografie zu feiern, die OPPOs Engagement für Innovation widerspiegeln”, sagte Olivella Liu, OPPO Global Brand Director. „Die auf der Paris Photo 2024 präsentierten Bilder sprechen universelle Emotionen an und verwandeln Momente in aussagekräftige Schnappschüsse aus dem Leben der Menschen.”

Weitere Informationen finden Sie unter OPPO Paris Photo 2024 Online Exhibition.