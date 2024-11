Mit dem Release kommen für das CinCraft Scenario-System auch Verbesserungen für die Export-Software. „Mit Export 2.0 erhöhen wir Komfort und Nutzen der Tracking-Daten für die Postproduktion.“, sagt Evans. Die neuen Undistortion ST Maps können zur Verzeichnungskorrektur von Plate-Aufnahmen verwendet werden, wodurch die Notwendigkeit für Lens Grid-Aufnahmen bei der Kamera-Vorbereitung entfällt. In Kombination mit den passenden Distortion Maps von CinCraft Export ermöglicht dies zudem eine einfache erneute Applikation der Objektivverzeichnung in den letzten Phasen des Compositings.

Neu ist außerdem die Point Cloud in Export, die VFX-Artists Daten zur Verfügung stellt, die die Kameraposition während der Produktion detailliert aufzeigen. Diese Punktwolke enthält alle Umgebungsmerkmale, die für das Tracking verwendet wurden und hilft so bei der Visualisierung des Raums um die Kamera. Dadurch wird die die Ausrichtung der Kamera in der Postproduktion erheblich erleichtert. Die Point Cloud wird in zwei Formaten bereitgestellt: PTS für Unreal Engine und FBX für Nuke.