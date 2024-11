SmallRig hat ein neues Cage-Kit speziell für die Canon Cinema EOS C400 vorgestellt, das Filmemachern eine erweiterte Anpassung und Flexibilität für professionelles Zubehör bieten soll. Das robuste Cage-Kit ist modular aufgebaut und bietet vielseitige Montageoptionen, um die Kamera bestmöglich an individuelle Arbeitsanforderungen anzupassen.

Das SmallRig Cage-Kit ist so konzipiert, dass es die Canon Cinema EOS C400 schützt und gleichzeitig mit zusätzlichen Anbringungsmöglichkeiten für Monitore, Mikrofone, LED-Leuchten und andere wichtige Geräte ausgestattet ist. Verschiedene 1/4″- und 3/8″-Gewindebohrungen, ARRI-kompatible Befestigungspunkte und eine NATO-Schiene bieten vielfältige Optionen für die Anbringung von Zubehör. Der modulare Aufbau ermöglicht außerdem eine flexible Anpassung je nach Drehanforderungen.

Flexible Zubehör-Montage und modulare Anpassung

Das Cage-Kit verfügt über eine Vielzahl an 1/4″- und 3/8″-Gewindebohrungen sowie ARRI-kompatible Befestigungspunkte und eine NATO-Schiene. Diese ermöglichen die sichere Anbringung von Zubehör wie Monitoren, Mikrofonen, LED-Leuchten oder externen Akkus. Besonders für Drehsituationen, bei denen mehrere Zusatzgeräte nötig sind, bietet das Kit die nötige Flexibilität.

Ein besonderes Highlight ist der modulare Aufbau des Cage-Kits. Die einzelnen Komponenten lassen sich flexibel zusammenstellen und an- oder abbauen, was eine individuelle Anpassung an verschiedene Drehanforderungen erlaubt. Dadurch ist das Cage-Kit sowohl für kleine, mobile Setups als auch für umfangreichere Studio- oder Dokumentarproduktionen geeignet.

Preis und Verfügbarkeit

SmallRig hebt hervor, dass das Cage-Kit leicht, aber dennoch stabil und auf die Bedürfnisse von Profis abgestimmt ist. Es ist ab sofort über die Website von SmallRig und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Preis liegt bei rund 170 US-Dollar (rund 160 Euro umgerechnet).

Weitere Informationen zum Cage-Kit gibt es hier auf der Hersteller-Seite: Basic/Advanced Cage Kit for Canon C400