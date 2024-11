bwegt, die Mobilitätsmarke für Baden-Württemberg, lädt Hobbyfotografinnen und -fotografen zum Fotowettbewerb für den neuen Wandkalender 2026 ein. Gesucht werden stimmungsvolle Bilder von Regionalzügen und S-Bahnen in der abwechslungsreichen Landschaft des Bundeslandes. Für jedes ausgewählte Kalenderfoto winkt eine Prämie von 350 Euro. Der Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 27. Juni 2025.

Aufruf an alle Fotoenthusiasten

Ob Berge, Weinberge oder Seen: Baden-Württemberg bietet zahlreiche Motive für eindrucksvolle Bahnaufnahmen. Dabei sind kreative, emotionale Bilder gefragt, die Regionalzüge oder S-Bahnen in unterschiedlichen Jahreszeiten und landschaftlichen Kulissen zeigen. Wichtig ist, dass Personen auf den Fotos nicht erkennbar sind und die Bilder im Querformat mit mindestens 5.500 Pixeln an der längsten Seite hochgeladen werden.

Teilnahme und technische Anforderungen

Die Bilder können ab sofort unter bwegt.de/kalender eingereicht werden. Neben dem Hauptpreis für den Kalender gibt es für nicht ausgewählte Fotos die Chance, in anderen bwegt-Publikationen verwendet zu werden. Diese werden dann mit 300 Euro pro Bild honoriert. Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Pressemitteilung bwegt: