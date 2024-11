Der Somikon SD-1100 ermöglicht es, Dias und Negative schnell und unkompliziert direkt auf einer SD-Karte zu digitalisieren – ohne den Einsatz eines Computers. Der Scanner ist mit einem 13-MP-Sensor ausgestattet, der eine interpolierte Auflösung von bis zu 25 MP liefert und bietet eine Scanqualität von bis zu 4.300 dpi. Preis: 129,99 EUR.

Auf dem integrierten 7-Zoll-IPS-Display können die Scans direkt kontrolliert und bei Bedarf in Helligkeit und Farbe angepasst werden. Für eine größere Ansicht lässt sich der Scanner zudem per HDMI an einen Fernseher anschließen.

Pressemitteilung PEARL GmbH: