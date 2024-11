FUJIKINA Barcelona: Die nächste Station des Europäischen Fotofestivals von FUJIFILM mit den legendären Magnum-Mitgliedern Martin Parr und Cristina de Middel

Ein Fotofestival am 16. und 17. November im Teatre Nacional de Catalunya in Barcelona mit einem interaktiven Programm aus exklusiven Live-Vorträgen, Fotoshootings, Ausstellungen, Workshops und Fotowalks.

Nach erfolgreichen Veranstaltungen in Stockholm, Berlin und Arles macht die FUJIKINA nun in Barcelona Station. Die Veranstaltung findet am 16. und 17. November im Teatre Nacional de Catalunya in Barcelona (Spanien) statt und verspricht ein spannendes, interaktives Programm mit Live-Vorträgen, Ausstellungen, Workshops, Fotoshootings, Ausleihe von Fotoequipment und Fotowalks.

Die FUJIKINA ist ein Muss für alle, die sich für Fotografie, Kunst und Foto-Technik interessieren. Diese einzigartige Veranstaltung, die von FUJIFILM präsentiert wird, feiert die Kraft der Bilder und ihrer Schöpfer. Unter dem Motto „More than Full Frame“ bietet die Veranstaltung ein beeindruckendes Programm, u.a. mit Vorträgen der Magnum-Mitglieder Martin Parr und Cristina de Middel. Die Vorträge renommierter spanischer Fotografinnen und Fotografen runden das Programm ab. Diese Künstler werden ihre Erkenntnisse, Erfahrungen und ihre Leidenschaft für die Fotografie mit den Teilnehmern teilen und so diese Veranstaltung zu einem echten Erlebnis machen.

Langjährige Partnerschaft mit Magnum

Mit der legendären Agentur Magnum verbindet FUJIFILM eine langjährige Partnerschaft, die 2018 mit dem Projekt „HOME“ begann.

FUJIFILM freut sich, die Magnum-Mitglieder Martin Parr und Cristina de Middel (die derzeit amtierende Präsidentin von Magnum) auf der FUJIKINA Barcelona begrüßen zu können. Die Teilnehmer der FUJIKINA Barcelona haben die seltene Gelegenheit, einige der renommiertesten Fotografinnen und Fotografen der Welt vor Ort erleben zu können.

Martin Parr ist einer der bekanntesten Dokumentarfotografen seiner Generation. Mit über 100 eigenen Büchern, die veröffentlicht wurden, und weiteren 30, die von Parr herausgegeben wurden, ist sein fotografisches Vermächtnis bereits etabliert. Parr ist seit 1994 Mitglied der Agentur Magnum und war von 2013 bis 2017 deren Präsident.

Cristina de Middel wurde 1975 in Spanien geboren und lebt und arbeitet derzeit in Brasilien. Sie trat 2017 Magnum Photos bei und wurde 2022 als Nachfolgerin von Olivia Arthur Präsidentin der Agentur.

Vortragsprogramm mit bekannten spanischen Fotografinnen und Fotografen

Vier herausragende spanische Fotografinnen und Fotografen vervollständigen das Vortragsprogramm auf der FUJIKINA in Barcelona:

Eugenio Recuenco ist ein renommierter Fotograf und Crossover-Künstler, dessen Karriere Werbung, Mode, Bühnenbild und Kunst miteinander verbindet. In seiner über 25-jährigen beruflichen Laufbahn hat er ein vielfältiges Portfolio aufgebaut, das Modefilme, Werbespots, Musikvideos und natürlich Fotografie umfasst.

Álvaro Sanz widmet sich seit 1999 der Fotografie und dem Filmemachen. Musik und Natur waren schon immer seine beiden großen Leidenschaften, die seine Kreativität antrieben.

Estela de Castro ist Fotografin und Lehrerin mit Schwerpunkt Porträtfotografie. Ein Teil ihrer persönlichen Arbeit ist eng mit dem Kampf für Menschen- und Tierrechte verbunden.

Salva López ist ein freiberuflicher Fotograf aus Barcelona, der sich auf Porträts, Editorials und Kampagnen spezialisiert hat.

Touch & Try

Die Besucher der FUJIKINA Barcelona können die neuesten Innovationen von FUJIFILM in den Bereichen Foto, Video und Druck entdecken und testen. Die gesamte Palette der FUJIFILM Produkte steht zum Testen zur Verfügung, von der Premium-Kompaktkamera X100VI über die APS-C Systemkameras der X Serie bis hin zur großformatigen GFX Reihe. FUJIFILM Kameras und Objektive können vor Ort ausgeliehen und ausprobiert werden.

Check & Clean

Ein kostenloser „Check & Clean“-Service wird den Besuchern für ihr FUJIFILM Equipment angeboten. Zusätzlich stehen FUJIFILM Mitarbeiter den Besuchern für alle Fragen rund um die X und GFX Serie zur Verfügung.

World Press Photo Partnerschaft

Beim Kauf eines Tickets für die FUJIKINA Barcelona bieten die Photographic Social Vision Foundation und FUJIFILM auch freien Eintritt zur World Press Photo 2024 Ausstellung in Barcelona an.

Über die FUJIKINA

Die FUJIKINA ist ein Fotofestival, das in den letzten Jahren auf der ganzen Welt veranstaltet wurde – von Tokio bis New York. In jüngster Zeit bietet es Kunden und Fotoenthusiasten in Europa die Möglichkeit, direkt mit der Marke zu interagieren.

Die FUJIKINA ist nicht nur eine Veranstaltung für FUJIFILM Fans, sondern für alle, die ihre Leidenschaft für Fotografie entdecken oder vertiefen wollen. Es geht darum, die Menschen zu inspirieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Welt der digitalen Fotografie in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben.

FUJIFILM freut sich darauf, die FUJIKINA in weiteren europäischen Städten zu veranstalten (Prag, London, Mailand, Köln und Arles sind für 2025 in Planung).

Detaillierte Informationen zur FUJIKINA Barcelona 2024 und zur Registrierung finden Sie auf der offiziellen Website:

www.fujifilm-x.com/es-es/ special/fujikina-barcelona/