Mit instax durch die Weihnachtszeit – instax Winterkampagne 2024 bringt Sofortbildspaß für die festlichen Momente

Ratingen, 4. November 2024 – FUJIFILM instax™ läutet mit seiner Winterkampagne die festliche Jahreszeit ein. Der Marktführer im Segment der Sofortbildkameras stellt vom 4. November bis zum 12. Januar vier seiner beliebtesten Produkte in den Vordergrund. Die Kampagne unter dem Slogan „don’t just take. give.™“ hat zum Ziel die Vorfreude auf Weihnachten zu steigern und lädt dazu ein, die schönsten Momente des Jahres in Sofortbildern festzuhalten.

Im Zentrum der Kampagne stehen die instax mini 12™ Sofortbildkamera, der instax mini Link 3™ Smartphonedrucker, die instax mini LiPlay™ Hyb-rid-Sofortbildkamera und der instax mini™ Sofortbildfilm. Durch eine Viel-zahl interaktiven Erlebnissen bietet die Kampagne ideale Geschenkideen für Sofortbild-Enthusiasten und Kreative, die ihre Fotos individuell gestal-ten wollen.

Breite Präsenz auf allen Kanälen

Mit einer starken medialen Präsenz zielt die instax™ Winterkampagne 2024 darauf ab, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Marketing-maßnahmen konzentrieren sich dabei neben den klassischen Social-Me-dia-Kanälen wie Instagram, Facebook und TikTok auch auf Aktivitäten in den Suchmaschinen, dem Google Display Netzwerk sowie auf Video-on-Demand-Plattformen. Unterstützend tragen Anzeigen in Print und Online sowie Influencer-Marketing zur Sichtbarkeit bei. Diese crossmediale Aus-richtung maximiert die Reichweite und stärkt die Präsenz im wichtigen Weihnachtsgeschäft.

„instax™ Produkte stehen für Kreativität und den besonderen Charme der Sofortbildfotografie – genau das möchten wir auch mit den Eyecatcher-Motiven unserer diesjährigen Winterkampagne vermitteln“, erklärt Stephan Althoff, Head of Markting Picutre Taking bei FUJIFILM Imaging Sys-tems. „Mit instax mini 12™, instax mini Link 3™ und der instax mini LiPlay™ bieten wir vielseitige Optionen, die besonderen Momente der Weihnachtszeit festzuhalten. Zudem ist der digitale Wunschzettel eine tolle Möglichkeit, Wünsche mit Freunden und Familie zu teilen.“

Interaktive Erlebnisse stärken

Wie im letzten Jahr bietet instax™ Interessierten auf seiner Website wie-der einen digitalen Wunschzettel. Auf den jeweiligen Landingpages finden sie zudem noch nähere Informationen zu den Fokusprodukten.

Fokusprodukte im Überblick

instax mini 12™ Sofortbildkamera: Der Dauerbrenner von instax™ im beliebten mini Format überzeugt durch einfache Bedienung und ikonisches Design. instax mini Link 3™ Smartphonedrucker: Der neuste instax™ Prin-ter verwandelt Smartphone-Fotos in echte haptische instax mini™ Sofortbilder – ideal für kreative Fotoideen. instax mini LiPlay™ Hybrid-Sofortbildkamera: Die Hybrid-Sofort-bildkamera kombiniert digitale Fotografie mit dem Charme analo-ger Sofortbilder. instax mini Sofortbildfilme: Das beliebte Format in Scheckkarten-Größe, passend für alle instax™ Sofortbildkameras und Printer im mini Format.

Weitere Informationen zur Winterkampagne und zu den instax™ Produkten finden Sie unter: https://www.fujifilm-instax.de