Braun Photo Technik hat den neuen digitalen Bilderrahmen DigiFrame 81 Slim vorgestellt, der sich durch ein schlankes Design und moderne Technik auszeichnet. Der nur 9,5 mm dünne Bilderrahmen verfügt über ein 8-Zoll-IPS-Display mit LED-Backlight-Technologie und kann Fotos und Videos in Full-HD-Qualität wiedergeben. Ab dem 15. November 2024 soll der Braun DigiFrame 81 Slim für 89,90 Euro im Handel erhältlich sein.

Der DigiFrame 81 Slim bietet eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln im 4:3-Format und ist für die Wiedergabe von Fotos und Full-HD-Videos (bis 1080p) in den Formaten MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, MKV und AVI ausgelegt. Medien lassen sich über einen SD-Kartensteckplatz oder den USB-Anschluss abspielen, wobei Speichermedien mit bis zu 32GB unterstützt werden. Ein eingebauter Lautsprecher und ein Kopfhörerausgang bieten zusätzliche Audiooptionen. Das Gerät lässt sich per IR-Fernbedienung steuern, was die Bedienung erleichtern soll.

Features

Der DigiFrame 81 Slim verfügt über eine Diaschau-Funktion mit verschiedenen Effekten, eine Rotations- und Zoom-Funktion sowie programmierbare Ein- und Ausschaltzeiten. Durch die unterschiedlichen Start-Modi lässt sich der Rahmen so einstellen, dass bei Anschluss an das Stromnetz automatisch die Wiedergabe von Bildern, Musik oder Videos startet.

Weitere Informationen zum DigiFrame 81 Slim finden sich auf der Website von Braun Photo Technik: www.braun-phototechnik.de.

Neben dem DigiFrame 81 Slim hat Braun auch kürzlich den DigiFrame WiFi 10B/10W vorgestellt. Und auch die Konkurrenz ist aktuell fleißig dabei neue digitale Bilderrahmen vorzustellen – beispielsweise auch Lexar mit dem Pexar.

Pressemitteilung BRAUN Photo Technik: