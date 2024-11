Jinbei Deutschland präsentiert EF-40Bi LED-Dauerlicht: Kompakt, leistungsstark, vielseitig

Jinbei Deutschland erweitert sein Sortiment um das neue EF-40Bi LED-Dauerlicht, das mit professioneller Lichtqualität und innovativen Funktionen punktet. Das EF-40Bi vereint eine starke Lichtleistung von 40 Watt mit einem stilvollen, kompakten Design und richtet sich an Fotografen und Videografen, die sowohl bei mobilen Einsätzen als auch in Studio-Umgebungen arbeiten. Dank seiner vielseitigen Features eignet sich das LED-Licht perfekt für kreative Projekte jeder Art.

Das EF-40Bi überzeugt mit einer hohen Lichtintensität von bis zu 7.650 Lux, was es ideal für Situationen macht, in denen eine gleichmäßige und kraftvolle Ausleuchtung erforderlich ist. Ob für Portraitfotografie, Hochzeiten, Videoproduktionen, oder Livestreams – die 40 Watt LED-Leistung sorgt für eine präzise und professionelle Beleuchtung. Zudem ermöglicht die variable Farbtemperatur von 2.700 Kelvin bis 6.500 Kelvin flexible Lichtanpassungen, die sowohl warme, weiche als auch kühle, tageslichtähnliche Stimmungen erzeugen können.

Der integrierte Akku mit einer Kapazität von 2.400 Milliamperestunden bietet bei voller Leistung eine Betriebsdauer von bis zu 45 Minuten und verlängert sich auf bis zu 100 Minuten bei halber Leistung. Diese lange Akkulaufzeit in Kombination mit der Möglichkeit, das Gerät per Powerbank oder PD-Adapter aufzuladen, gewährleistet maximale Flexibilität bei Aufnahmen an verschiedenen Orten.

Ein weiteres Highlight ist die Steuerung per Smartphone-App, die eine intuitive und kabellose Kontrolle über alle Lichtfunktionen ermöglicht. Diese smarte Bedienung spart Zeit und sorgt für eine präzise Anpassung des Lichts, ohne dass das Set verändert werden muss. Die fokussierbare Linse bietet zusätzliche Flexibilität bei der Gestaltung des Lichtkegels und ermöglicht kreative Effekte, insbesondere bei Detailaufnahmen.

Für zusätzliche kreative Möglichkeiten verfügt das EF-40Bi über neun voreingestellte Lichteffekte wie TV-Simulation, Feuer oder Paparazzi-Blitze. Diese Effekte schaffen sofort die gewünschte Lichtstimmung und eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere für Videoproduktionen oder Filmszenen.

Mit seinem kompakten und eleganten Retro-Design ist das EF-40Bi nicht nur technisch überzeugend, sondern setzt auch optisch einen stilvollen Akzent in jedem Setup. Es ist die perfekte Wahl für alle, die professionelle Lichtqualität mit einer durchdachten Funktionalität und einem ansprechenden Design kombinieren möchten.

Zusätzlich bietet Jinbei einen speziell entwickelten 45-Watt-Netzadapter für das EF-40Bi an. Dieser kompakte, 247 Gramm leichte Adapter liefert eine maximale Ausgangsleistung von 45 Watt, um das LED-Licht zuverlässig und effizient zu betreiben.

Preis und Verfügbarkeit

Das EF-40Bi LED-Dauerlicht zum Einführungspreis für 99 Euro (UVP: 149 Euro) und der 45-Watt-Netzadapter für 29,99 Euro (UVP) sind ab sofort im Jinbei-Onlineshop erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten und Preisen finden Sie unter www.jinbei-deutschland.de.