In der Ausstellung „GOOD WIFE“ beleuchtet Antonia Gruber mit scharfer Ironie gesellschaftliche Rollenbilder und Erwartungen an Frauen. Die Schau ist bis zum 23. November 2024 in der Noir blanche Galerie für Fotografie in Düsseldorf zu sehen.

Gruber nimmt nicht nur die Frauenbilder der 1950er- und 1960er-Jahre in den Fokus, sondern zeigt auch, wie diese Vorstellungen bis heute nachwirken. Durch die Verbindung historischer Frauenporträts mit modernen Selfies und übereinandergeschichteten Polaroids schafft sie eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und fordert dazu auf, unsere Sicht auf Frauenbilder kritisch zu hinterfragen.

Ein Highlight der Ausstellung ist die Serie „BLUE DAHLIA_“, in der Gruber mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ihr eigenes biometrisches Passbild mit Porträts von Frauen aus den 50er- und 60er-Jahren verschmilzt.

Die Ausstellung lädt die Besucher dazu ein, die eigene Wahrnehmung von Frauenbildern und gesellschaftlichen Erwartungen zu reflektieren. Für alle Interessierten an Gesellschaftskritik und Fotokunst ist „GOOD WIFE“ definitiv einen Besuch wert.

Details zur Ausstellung: