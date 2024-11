Anna Lehmann-Brauns Stages

Wenn jemand im 21. Jahrhundert Fotografien als malerisch bezeichnet, kann man das als einen abwertenden oder ironischen Hinweis lesen, wollte doch die Fotografie die Malerei im vorletzten Jahrhundert als führendes künstlerisches Medium ablösen.

Die Fotografien der Berliner Künstlerin Anna Lehmann-Brauns schaffen es jedoch ganz frei von Ironie, das Malerische in eine zeitgenössische fotografische Sprache zu übersetzen. Ob Sie nun in Istanbul den Bosporus aus dem Fenster einer Fähre, Interieurs in Berliner Kneipen, Gay Clubs in San Francisco, verstaubte Schaufenster Charlottenburger Trödelläden oder selbstgebaute Modellräume fotografiert, immer entwickeln ihre Bilder eine rätselhafte, magische Stimmung, die den Betrachter anziehen und oft Assoziationen zu berühmten Gemälden nahelegen. Während in vielen ihrer Bilder Wehmut und Melancholie mitschwingen, strahlen andere grell-bunte Interieuraufnahmen eine meisterhaft kühle Eleganz aus.

Der Titel des Buches Stages bezieht sich auf Bühnen im wörtlichen aber auch im übertragenen Sinne, als imaginierte Bühnen des Alltäglichen. Zusätzlich sind Stages auch Phasen/Etappen; in ihrer vierten Einzelpublikation kombiniert sie verschiedene Werkreihen der letzten Jahre, die noch nicht im Buch veröffentlicht sind, zur Dokumentation einer kraftvollen Schaffensphase.

Preis und Verfügbarkeit

28 x 32,5 cm

120 Seiten, ca. 75 Farbabb.

Mit Texten von

Barbara Esch Marowski und Matthias Harder

Deutsch/Englisch

Design: Heimann + Schwantes, Berlin

Hardcover geprägt

ISBN 978-3-96070-112-5

€ 40,–

Oktober 2024

www.hartmann-books.com