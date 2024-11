Nikon hat mit der Z50II eine neue Version seines erfolgreichen APS-C-Modells vorgestellt, die wir bereits vorab ausprobieren durften. Die neue spiegellose Kamera richtet sich an Fotografen und Content-Creator, die von erweiterten Funktionen und einer benutzerfreundlichen Bedienung profitieren möchten. Die Kamera ist ab Ende November 2024 erhältlich.

Technische Details und neue Funktionen

Bildprozessor und erweiterte Motiverkennung

Während die ursprüngliche Z50 mit dem EXPEED 6-Bildprozessor ausgestattet war, verwendet die Z50II den EXPEED 7-Prozessor, der auch in der professionellen Z9 zum Einsatz kommt. Diese Aktualisierung führt zu einer deutlich schnelleren Bildverarbeitung und einer erweiterten Motiverkennung. Im Vergleich zur Z50, die nur drei Motiverkennungstypen unterstützte, erkennt die Z50II nun insgesamt neun Motive, darunter Menschen, Vögel und Fahrzeuge. Diese verbesserte Erkennungsleistung ist auf Nikons Deep-Learning-Technologie zurückzuführen, die die Verfolgung von schnellen Bewegungen optimiert​.

Videomodi: Mehr Optionen für Content-Creator

Die Z50II bietet einen neuen Videomodus für Produktpräsentationen, der bei der Z50 noch nicht vorhanden war. Diese Funktion erlaubt es, den Fokus automatisch zwischen dem Gesicht des Nutzers und Objekten im Vordergrund zu wechseln, was sie besonders für Unboxing-Videos und Tutorials attraktiv macht.

Ein weiteres Novum ist der Video-Selbstauslöser, der in der Z50 nicht zu finden war und nun eine Verzögerung vor Beginn der Aufnahme ermöglicht. Auch ein Tally-Light, also ein eingeblendeter, roter Rahmen im Display, ist verfügbar. Zusätzlich bietet die Z50II 4K-Videoaufnahmen mit Oversampling von 5,6K – eine Funktion, die in der Z50 vorhanden war, jedoch ohne die Crop-Option bei 4K/60p, die nun für flüssige Bewegungsaufnahmen zur Verfügung steht​.

Ergonomie und Sucher

Design und Benutzerfreundlichkeit

Das Gehäuse der Z50II bleibt mit einem Gewicht von etwa 495 Gramm ähnlich kompakt wie das der Z50, bietet jedoch eine verbesserte Handhabung für längere Aufnahmesessions. Beide Modelle besitzen einen neigbaren Touchscreen, jedoch hat die Z50II einen vollständig schwenkbaren 3,2-Zoll-Touchscreen, der eine flexiblere Steuerung ermöglicht – eine deutliche Verbesserung gegenüber dem klappbaren Display der Z50​.

Verbesserter elektronischer Sucher

Ein weiterer Fortschritt zeigt sich im elektronischen Sucher (EVF). Während die Z50 eine Helligkeit von 500 cd/m² aufwies, verdoppelt die Z50II diesen Wert auf 1000 cd/m². Diese Anpassung verbessert die Sichtbarkeit erheblich, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung oder schwierigen Lichtverhältnissen – eine Schwachstelle des Vorgängers​.

Bildqualität und Anpassungsmöglichkeiten

ISO-Empfindlichkeit und Bildrauschen

Im Vergleich zur Z50, die ebenfalls ISO-Werte bis zu 51.200 bot, verbessert die Z50II die Bildqualität durch den EXPEED 7-Prozessor, der für rauschärmere Aufnahmen sorgt. Diese Optimierung kommt besonders bei schlechten Lichtverhältnissen zur Geltung und ermöglicht detailreichere Fotos und Videos​.

Neue Picture-Control-Optionen und Cloud-Integration

Die Z50II führt eine spezielle Taste für die Picture-Control-Optionen ein, die bei der Z50 nicht vorhanden war. Nutzer können so schneller zwischen verschiedenen Voreinstellungen wechseln und ihre Fotos und Videos direkt in der Kamera anpassen. Zusätzlich bietet die Anbindung an die Nikon Imaging Cloud kreative Freiheiten, indem exklusive Bildprofile und Voreinstellungen heruntergeladen werden können – ein Feature, das die Z50 nicht unterstützte​.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Die Nikon Z50II wird ab Ende November 2024 im Handel erhältlich sein. Das Gehäuse wird zu einem Preis von etwa 999 Euro angeboten. Kits, wie die Kombination mit dem Z DX 16-50mm VR, beginnen bei 1.149 Euro. Diese Preisspanne ist vergleichbar mit der der Z50, bietet jedoch mehr Funktionen und technische Verbesserungen​.

Fazit

Die Nikon Z50II ist eine durchdachte Weiterentwicklung der Z50 und erweitert deren Funktionsumfang deutlich. Vor allem die neuen Videomodi, die erweiterte Motiverkennung und der verbesserte Sucher könnten Fotografen und Content-Creator überzeugen, die auf der Suche nach einer vielseitigen, spiegellosen APS-C-Kamera sind.