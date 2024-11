Die Wiesbadener Fototage 2025 blicken gespannt in die Zukunft: Am 1. Dezember 2024 startet der Open Call zum Festivalthema »Zukunft? Welche Zukunft?!«

Die Wiesbadener Fototage wurden 2002 ins Leben gerufen und verstehen sich als Festival für aktuelle Fotokunst und Dokumentarfotografie mit internationaler Ausrichtung. Begonnen als kleines Stadtteilfest haben sie sich durch Empathie, Beharrlichkeit und kuratorische Kompetenz zu einem bedeutenden Fotoereignis entwickelt. Aus dem Kulturkalender der Landeshauptstadt Wiesbaden sind sie ebenso wenig mehr wegzudenken wie aus der nationalen und internationalen Fotoszene.

Alle, die mit dem Medium Fotografie arbeiten, können sich für die 13. Wiesbadener Fototage vom 23.08. bis 07.09.2025 mit Fotoserien zum Festivalthema »Zukunft? Welche Zukunft?!« bewerben. Ebenso möglich ist die Einreichung von 1-Kanal-Videoarbeiten. Zugelassen sind auch KI-basierte Fotoserien. Die Bewerbungsfrist beginnt am 1. Dezember 2024 und endet am 15. März 2025. Präsentiert werden die ausgewählten Fotoserien an insgesamt sieben zentralen Kunst- und Kulturinstitutionen Wiesbadens.

Die 13. Wiesbadener Fototage möchten allen, die sich mit Fotografie, Fotokunst und Videokunst beschäftigen, die Möglichkeit geben, ihre eigenen Interpretationen des Festivalthemas »Zukunft? Welche Zukunft?!« kreativ in einer Fotoserie oder einer Videoarbeit zu entfalten. Es gibt weder stilistische noch technische Einschränkungen, auch Nationalität und Alter der Bewerber/innen unterliegen keinerlei Begrenzungen. Es zählt einzig und allein die inhaltliche Nähe zum Festivalthema und eine qualitativ überzeugende Umsetzung.

Pro Bewerber/in können bis zu zwei Fotoserien eingereicht werden. Jede Einreichung muss aus mindestens sechs Einzelmotiven bestehen. Auch die Einreichung von bis zu zwei Videoarbeiten ist möglich. Pro eingereichter Fotoserie bzw. Videoarbeit erheben die Wiesbadener Fototage eine Teilnahmegebühr in Höhe von 20 Euro.

Nach Bewerbungsschluss wählt eine mehrköpfige Jury aus allen Einreichungen bis zu 35 Arbeiten für die sieben zentralen Ausstellungen der Fototage aus. Alle Nominierten erhalten eine Ausstellungsvergütung in Höhe von 250 Euro. Bei Teilnahme am Eröffnungswochenende wird ein Reisekostenzuschuss bis zu 150 Euro gewährt. Zusätzlich werden zwei Förderpreise vergeben – ein Publikumspreis und ein »Preis der Jury«. Beide Preise sind mit je 1.500 Euro dotiert und werden von dem Unternehmen Oschatz Visuelle Medien gestiftet.

»Wir wollen, so schwer es manchmal fällt, so hoch die Hürden in diesen Tagen erscheinen, der Zukunft eine Zukunft geben. Unser Thema ist auch in diesem Jahr wieder gewichtig: Wir suchen nach neuen Gesellschaftsentwürfen und visionären Vorschlägen. Wir suchen nach Alternativen, wissend, dass Zukunft möglich ist. Wir sehen Chancen zum längst überfälligen Wandel. So schwer es auch ist, in die Zukunft zu blicken, so sehr lohnt der Versuch. Das diesjährige Thema ist auch ausdrücklich als Ermunterung zu verstehen, visuell ausgetretene Pfade zu verlassen. Wir suchen auch bildlich neue Formen und freuen uns auf innovative, einzigartige und originelle Einreichungsvorschläge«, so fasst es der künstlerische Leiter Jürgen Strasser zusammen.

Eine ausführliche Beschreibung des Festivalthemas der 13. Wiesbadener Fototage findet sich unter www.wiesbadener-fototage.de. Detaillierte Informationen zu den Bedingungen der Ausschreibung werden ab Mitte November auf der Website der Fototage veröffentlicht.