Ricoh Imaging bietet für die Pentax K-Serie nun zwei Premium-Funktionen an: Der „Grad ND Simulator“ und die „Astro Assist“-Funktion, die bisher nur in Japan erhältlich waren, sollen nun auch in Europa verfügbar werden. Die neue ND-Verlaufsfilter-Funktion ist bereits im europäischen Pentax-Webshop für 79,99 Euro freischaltbar.

Der softwarebasierte „Grad ND Simulator“ simuliert den Effekt eines ND-Verlaufsfilters und ermöglicht es, direkt über das Kameramenü den Grad und Übergang der Filterwirkung zu steuern. Dadurch können Fotografen bei Aufnahmen mit hohen Kontrasten, wie etwa in der Landschaftsfotografie, ohne physische Filter arbeiten und die Einstellungen flexibel anpassen. Die Funktion wird über einen Aktivierungscode im Pentax-Webshop freigeschaltet und ist an die Seriennummer der Kamera gebunden.

Mit dem Firmware-Update 2.20 erweitert Pentax die K-Serie um eine weitere Premium-Option: die „Astro Assist“-Funktion. Sie soll besonders für Astrofotografen nützlich sein und erste Tests in Japan haben laut Ricoh Imaging positive Ergebnisse gezeigt. Aktuell ist Astro Assist für die Pentax K-1, K-1 Mark II sowie K-3 Mark III und K-3 Mark III Monochrome verfügbar, jedoch noch nicht im europäischen Webshop.

Pressemitteilung Ricoh Imaging: