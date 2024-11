Pixelprojekt auf Zollverein: „Lichtung“ – Fotoausstellung mit Aufnahmen von Tania Reinicke eröffnet

„Wenn ich den Blick in die Bäume statt auf den schwarzen Haldenboden richte, ist es ein Blick in einen ‚Urwald‘ – ich habe das Gefühl, mich inmitten einer Natur zu befinden, die nicht viel mit Industrialisierung zu tun hat“, so beschreibt die Fotografin Tania Reinicke den Hintergrund ihres Fotoprojekts „Lichtung“. Bei der offiziellen Ausstellungseröffnung am Sonntag, 27. Oktober 2024, sprach sie mit Interessierten über ihre Aufnahmen und die Bedeutung des Waldes als Lebensraum. Die Arbeit „Lichtung“ gehört zur Reihe „Aktuelle Fotografie im Ruhrgebiet. Pixelprojekt auf Zollverein“ und wird bis Sonntag, 16. März 2025, präsentiert.

Gelsenkirchen, Bottrop, Haltern am See: Für ihre Fotos war Tania Reinicke in Industriewäldern unweit der eigenen Haustür unterwegs. Sie arbeitet viel mit künstlichem Licht und bei Nacht im Wald, um die Objekte vor der Kamera aus ihrem natürlichen Kontext herauszulösen. Indem sie sich auf einzelne Fragmente des Waldes fokussiert, können die Aufnahmen nicht mehr einem Ort konkret zugeordnet werden, sondern sprechen sinnbildlich für alle Wälder. Die Ausstellung umfasst sowohl Schwarz-Weiß- als auch Farbaufnahmen – je nachdem, ob Tania Reinicke die Aufmerksamkeit auf Strukturen oder auf Moose, Flechten und Pilze lenken möchte. Zentral für ihre Arbeit „Lichtung“ sind die Kraft und Einzigartigkeit der Natur im eigenen unmittelbaren Umfeld.

„Die Arbeit von Tania Reinicke zeigt diesmal nicht den Menschen und die Gestalt, sondern die Natur des Ruhrgebiets. Sie zeichnet sich durch technische Experimentierfreude und eine künstlerische Herangehensweise aus.“, sagt Prof. Heinrich Theodor Grütter, Vorstandsmitglied der Stiftung Zollverein und Direktor des Ruhr Museums.

„Lichtung“ ist die achte Schau der Ausstellungsreihe „Aktuelle Fotografie im Ruhrgebiet – Pixelprojekt auf Zollverein“ auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein. Ein Katalog zur Ausstellung ist vor Ort bei der Buchhandlung Walther König verfügbar; er kostet 10 Euro.

Weitere Informationen zum Pixelprojekt und Tania Reinicke: www.zollverein.de/pixelprojekt sowie www.taniareinicke.de

Kurzbiografie Tania Reinicke

Tania Reinicke, geboren 1976, studierte Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Dortmund und absolvierte anschließend an der Essener Folkwang Universität der Künste ihren Master of Arts mit Auszeichnung. Sie lebt in einem Gebäude der ehemaligen Zeche Holland I/II in Gelsenkirchen. Seit 1999 arbeitet sie als freie Fotografin und hat seit 2015 verschiedene Lehraufträge inne. Seit 2007 ist sie Mitglied der laif Agentur für Photos & Reportagen in Köln.

Veranstaltung: Tania Reinicke – „Lichtung“

Zeit: 27.10.2024-16.03.2025*, täglich 10:00 – 18:00 Uhr / *am 24., 25. und 31.12.2024 geschlossen

Veranstalter: Stiftung Zollverein und Pixelprojekt_Ruhrgebiet in Kooperation mit dem Ruhr Museum

Ort: Rundeindicker in der Kohlenwäsche, UNESCO-Welterbe Zollverein, Essen

Eintritt: Erwachsene 3 €, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende unter 25 Jahren frei

Projektförderer: RAG-Stiftung und Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein e.V.

Über die Stiftung Zollverein

Die Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbes Zollverein in Essen zu bewahren und zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die „schönste Zeche der Welt“ gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit rund 1,7 Mio. Besucher:innen jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort. www.zollverein.de