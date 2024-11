BRAUN Photo Technik bringt „DigiFrame WiFi 10B/10W“ auf den Markt: Display und Format-Anpassung

Die „DigiFrame WiFi 10B/10W“-Rahmen sind mit einem 10,1-Zoll-IPS-Touchscreen ausgestattet, der Bilder in einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln darstellt. Ein integrierter G-Sensor passt die Ausrichtung der Fotos automatisch an, sodass Bilder sowohl im Hoch- als auch im Querformat angezeigt werden können. Das Design der Rahmen ist schlicht gehalten und in verschiedenen Farbvarianten – darunter Schwarz, Weiß und Buche – erhältlich, sodass sie sich an unterschiedliche Einrichtungsstile anpassen lassen.

Funktionen und Speicheroptionen

Die DigiFrame-Serie von BRAUN unterstützt WLAN und ist mit der Frameo-App kompatibel, die das Teilen von Fotos und kurzen Videos weltweit ermöglicht. Mit einem internen Speicher von 32 GB bietet die Serie Platz für zahlreiche Bilder, während USB- und MicroSD-Schnittstellen weitere Speichermöglichkeiten schaffen. Ein USB-C-Anschluss ermöglicht zudem eine direkte Datenübertragung vom Computer.

Bedienung und Zubehör

BRAUN hat die Modelle auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bietet verschiedene Sprachoptionen sowie einen Standfuß zur stabilen Platzierung des Rahmens. Integrierte Lautsprecher ermöglichen die Wiedergabe von Videos mit Ton.

Verfügbarkeit und Preis

Der BRAUN DigiFrame WiFi 10B/W ist ab dem 15. Oktober 2024 im Fachhandel zu einem Preis von 129,00 Euro erhältlich. Mit der neuen Serie setzt BRAUN auf die Nachfrage nach digitalen Bilderrahmen, die durch WLAN und einfache Bedienung vermehrt im modernen Haushalt Einzug halten.

Mehr Informationen zum Bilderrahmen gibt es auf der Hersteller-Seite: braun-germany.de/de/