Neu: Zeitlose Eleganz und Opulenz – die WhiteWall ArtBox aus Aluminium jetzt auch in Weiß und Gold

Im Herbst 2024 wird die beliebte WhiteWall ArtBox aus Aluminium um zwei neue, beeindruckende Farbvarianten erweitert: strahlendes Weiß und edles Gold, die das bestehende Sortiment aus Schwarz und Silber ergänzen. Die WhiteWall ArtBox mit ihrem Aluminiumrahmen verwandelt Fotos in skulpturale Galerieobjekte. Dank der vielfältigen Bildträgeroptionen bietet die ArtBox zahlreiche Präsentationsvarianten, wie beispielsweise Fotos hinter Acrylglas oder Kaschierungen auf Alu-Dibond, die in Kombination mit der ArtBox zu echten Highlights an der Bilderwand werden.

Von vorne betrachtet wirkt der Rahmen filigran, während er von der Seite dem Bild eine beeindruckende Dreidimensionalität verleiht. Die ArtBox ist zeitlos im Design und auffallend in der Präsentation, die den hohen ästhetischen Ansprüchen von Kunst- und Fotoliebhabern gerecht wird.

Weiße ArtBox

Die neue ArtBox in Weiß präsentiert sich in einem hellen, leicht matten Farbton, der eine zeitlose Eleganz ausstrahlt. Dieser edle, strahlende Akzent ist ideal für helle Motive, denen er ein harmonisches Umfeld bietet. Aber auch dunklere Motive profitieren von der weißen ArtBox, da sie einen markanten Kontrast bildet und so vielseitig einsetzbar ist. Besonders auf dunkel gestrichenen Wänden entfaltet die weiße ArtBox ihre Wirkung: Durch ihre helle Farbe hebt sie sich deutlich vom Hintergrund ab und setzt das Bild wirkungsvoll in Szene.

ArtBox in Gold

Die goldene ArtBox hingegen verleiht jedem Raum einen festlichen Look und hebt sich deutlich von der weißen Variante ab. Sie bringt eine eigene, unverwechselbare Atmosphäre mit sich und strahlt opulenten Luxus und Wärme aus. Im Gegensatz zur subtilen Zurückhaltung der weißen ArtBox zieht die goldene ArtBox die Blicke magnetisch an und schafft ein luxuriöses Ambiente, das besonders gut in klassischen oder kunstvoll eingerichteten Räumen zur Geltung kommt. Diese Variante eignet sich ideal für kunstvolle, dramatische Motive und setzt diese mit einem Hauch von Glamour perfekt in Szene.

Verfügbarkeit

Beide neuen Farben der ArtBox sind in den Tiefen 10 mm, 25 mm und 50 mm erhältlich. Darüber hinaus ermöglicht die Rahmenfertigung in der hauseigenen Manufaktur von WhiteWall Maßanfertigungen, die in Kombination mit den neuen Farben ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Arten der Fotografie bieten.

www.whitewall.com