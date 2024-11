Klaus Kirchwehm beendet seine Tätigkeit als Vorstand des PHOTO+MEDIENFOURM KIEL e.V.

Im September wurde Klaus Kirchwehm, der aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit im Vorstand des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL e.V. beendet, in einer Feierstunde verabschiedet. Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins sowie Familie und Wegbegleiter würdigten die langjährige Tätigkeit von Klaus Kirchwehm für das Forum und die ehemalige „Kieler Fotoschule“.

Klaus Kirchwehm war im Rahmen seiner Ausbildung selbst Schüler an der Schule und später 11 Jahre lang als Dozent im damaligen „Hauptlehrgang“ tätig.

Vor genau 27 Jahren wurde er zum ersten Mal in den Vorstand des Forums gewählt, das damals noch den Namen „Fachschule des Deutschen Photo- und Kinohandels e.V.“ trug. Diesem gehörte er mit nur einer kleinen Unterbrechung von wenigen Monaten bis heute in verschiedenen Funktionen an.

Von Oktober 1997 bis zur Auflösung des Vereins im Jahre 2010 war er außerdem 1. Vorsitzender des Schulvereins der Landesberufsschule Photo+Medien Kiel.

In den vielen Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat Klaus Kirchwehm die „Kieler Fotoschule“ und das heutige PHOTO+MEDIENFORUM geprägt wie kein anderer. Durch die Kombination aus außergewöhnlich hohem Engagement und immer aktuellem Wissen über die Fotobranche und -technik war er stets ein wertvoller Impulsgeber und Ratgeber. Dabei verging kaum eine Woche, in der er nicht persönlich im Forum „nach dem Rechten sah“.

Oliver Hadji, Vorstandsvorsitzender des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL e.V. erklärte: „Das Forum ist Klaus Kirchwehm für seine Jahrzehnte lange ehrenamtliche Tätigkeit zu tiefem Dank verpflichtet. Er hat nicht nur durch seinen Einsatz und seine Expertise beeindruckt, sondern durch seine Menschlichkeit und Zugänglichkeit für Mitarbeitende, Geschäftsführung und Partner des Vereins. Wir werden seine Mitarbeit im Vorstand sehr vermissen.“

Blick in die Zukunft

Klaus Kirchwehm bedankte sich im Gegenzug für die liebevoll organisierte Verabschiedung in den Räumen des Forums, die langjährige gute Zusammenarbeit im Vorstand und wünschte Oliver Hadji, Carl Prien, Olaf Kreuter und dem gesamten Team alles Gute und Erfolg für die kommenden Herausforderungen.

Gemäß der Vereinssatzung nehmen die Mitglieder des Vorstands Oliver Hadji und Carl Prien die Aufgaben des Vorstandes bis zu den turnusgemäßen Neuwahlen im Sommer 2025 wahr.