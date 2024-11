Analogica 14 // 14.-17. NOVEMBER 2024 BOZEN | *WAAG *ZELIG *FOTO FORUM

Avantgarde- und Experimentalfilme, Heimvideoarchive, Expanded Cinema und die Praxis des Filmemachens stehen auch dieses Jahr im Mittelpunkt des Programms von ANALOGICA. Das Festival, das ganz dem analogen Kino gewidmet ist, kehrt für seine 14. Ausgabe in das historische Zentrum von Bozen zurück.

In den schönen Räumlichkeiten von WAAG (Waaghaus, Bozen) präsentiert das Festival die Werke der Analogica Selection 14, die sich in 7 Programme mit 42 Filmen gliedert und auch dieses Jahr wieder eine Fülle an spannenden Arbeiten aus der ganzen Welt umfasst. WAAG ist auch Schauplatz einer Sondervorführung, die der in Berlin lebenden Künstlerin und Filmemacherin Dagie Brundert gewidmet ist. Die Künstlerin wird anwesend sein und im Foto Forum einen Workshop zum Super-8-Filmemachen und zu alternativen und ökologischen Entwicklungsprozessen leiten.

Die Filmprojektion als einmalige und nie wiederholbare Performance steht im Mittelpunkt der Expanded Cinema Night, die ebenfalls im WAAG stattfindet und Projekte von Riojim, Marek Pluciennik und Andrea Saggiomo vorstellt.

Analogica startet dieses Jahr auch eine neue Zusammenarbeit mit der Dokumentarfilmschule Zelig in Bozen. In den Räumlichkeiten der Zelig und in Zusammenarbeit mit Fas – Filmverband Südtirol – wird das Programm Analogica Re/collection zum Thema Familienarchive gezeigt, mit der Präsentation von Nuno Escudeiros wunderbarem Werk Death of a Mountain und einer Analogica Selection, die ausschließlich Werken gewidmet ist, die aus der Bearbeitung von Privat- und Familienarchiven hervorgegangen sind. Außerdem findet in der Zelig ein Treffen über die Nutzung von Archiven statt, an dem Nuno Escudeiro, Federico Di Corato und Mattia Biondi teilnehmen, die alle mit Filmen in der Analogica Selection 14 vertreten sind.

Schließlich freut sich Analogica auf die Präsentation eines interessanten Projekts, das die Praktiken des experimentellen Kinos untersucht: Alice De Santis und Filippo Perfetti werden ihr Projekt altriformati und die Publikation Screening excersises – Quaderni beim Festival vorstellen.

Analogica 14 findet vom 14. bis 17. November in Bozen an folgenden Orten statt: WAAG (Waaghaus, Kornplatz), Foto Forum (Weggesteinstraße 3F), Zelig (Brennerstraße 20D).