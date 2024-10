Leica Camera AG kooperiert mit Adobe, um Camera to Cloud-Funktionen von Frame.io in ihr Kamera-Portfolio zu integrieren

www.leica-camera.com

Wetzlar, 14. Oktober 2024. Adobe und die Leica Camera AG haben heute auf der Adobe MAX – der weltweit größten Kreativitätskonferenz – die Integration von Adobe‘s Frame.io Camera to Cloud-Technologie in ausgewählte spiegellose Systemkameras von Leica angekündigt, beginnend mit den SL3-Kameras im Jahr 2025. Die Camera to Cloud Plattform von Frame.io bietet den schnellsten und sichersten Weg, um Medien direkt vom Set zu übertragen und weiterzuverarbeiten.

Nico Köhler, Head of Product Experience bei der Leica Camera AG: „Die erneute Zusammenarbeit mit unseren Partnern von Adobe ist ein weiterer Meilenstein in unserem kontinuierlichen Streben nach Innovation, um Kreativen nahtlose Workflow-Lösungen zu bieten. Die Integration von Frame.io Camera to Cloud in die Leica SL3 unterstreicht unser Engagement für mehr Geschwindigkeit und Flexibilität, von der vor allem Profis in der Fotografie und Videografie profitieren.“

Durch die Integration von Frame.io können Leica Nutzer und Nutzerinnen innerhalb von Minuten Assets für soziale Medien bereitstellen, Fotos und Videos für Veranstaltungen in Echtzeit zur Verfügung stellen und effiziente Abstimmungsprozesse mit Kunden realisieren. Die Integration von Frame.io Camera to Cloud wird per Firmware-Update über die Leica FOTOS App und auf der Leica Corporate Website im Jahr 2025 bereitgestellt.