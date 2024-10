Tradition, Perfektion, Innovation

Leica Camera AG feiert 70 Jahre Leica M-System

Ikonisch und lebendiger denn je: Als vor genau sieben Jahrzehnten das bis heute existierende Leica M-System vorgestellt wurde, begann ein neues Kapitel der Fotografiegeschichte. Mit ihrem einzigartigen Messsucher setzte die Leica M3 im Jahr 1954 Maßstäbe und legte den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die von Tradition, Perfektion und Innovation geprägt ist. Anlässlich des Jubiläums stellt die Leica Camera AG die exklusive Sonderedition „Leica M Edition 70“ sowie das Buch „Leica M“ vor und präsentiert im Hauptsitz in Wetzlar eine große Sonderausstellung.

Seit der Leica M3 hat sich das M-System über die folgenden Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt. Die legendäre Leica M6 brachte eine integrierte Belichtungsmessung, zusätzliche Leica MP-Modelle waren speziell auf die Pressefotografie zugeschnitten, mit der Leica M8 wurde die erste digitale Vollformat-Messsucherkamera vorgestellt, und in der M (Typ 240) kam erstmals ein CMOS-Sensor zum Einsatz; außerdem war sie das erste Serienmodell, das ohne Fenster für die Beleuchtung der Sucherrahmen auskam. Die Leica M Monochrom sollte schließlich die digitale Schwarzweißfotografie revolutionieren und die Leica M-D bot als erste digitale M echtes Analog-Feeling ohne Display. Das aktuelle Modell, die Leica M11, erlaubt einen direkten Zugriff auf den Akku und besitzt einen Triple-Resolution-Sensor mit einer Auflösung von 60, 36 und 18 Megapixeln.

Bis heute ist das Leica M-System so kompatibel wie zukunftssicher (aktuelles Beispiel ist die Leica M11-P mit der Möglichkeit, die Authentizität der Bilder per Content Credentials zu verifizieren). Das Gespür für das Wesentliche und die perfekte Handwerkskunst sind Garant für die Qualität und Beständigkeit und daher der wesentliche Markenkern. „Die Qualität und Verarbeitung der Materialien, das Gefühl der Genauigkeit in jeder Bewegung, der sanfte Klick des Auslösers und die visuelle Klarheit des Suchers – all das zusammen ergibt ein Erlebnis, das weit über das reine Fotografieren hinausgeht“, sagt Mark Shipard, Leiter der Designabteilung der Leica Camera AG.

Die Leica M war und ist eine bevorzugte Kamera der besten Fotografinnen und Fotografen, die mit ihr nicht nur bildjournalistisch und dokumentarisch arbeiten. Vielmehr wird eine M immer auch als ein Instrument künstlerischer Freiheit und individueller Vision beschrieben. Unzählige bedeutungsvolle Momente sind mit einer Leica M entstanden und haben die Wirkmacht einer beachtenswerten, kulturprägenden Fotografie entfaltet. „Das Schöne an der Leica M ist, dass sie so klein und dadurch diskret und freundlich in der Handhabung ist. Selbst wenn die Leute sehen, dass ich sie benutze, erschrecken sie nicht. Sie sehen mich nicht als Paparazzo – sie sehen mich als Künstler“, urteilt der in London, England, geborene Street-Fotograf Matt Stuart.

Die exklusive Sonderedition: „Leica M Edition 70“

Als streng limitiertes Sondermodell wird zum Jubiläum die „Leica M Edition 70“ gefertigt. Ein besonderes Sammlerstück – nicht nur für anspruchsvolle Puristen: In einer Auflage von 250 Exemplaren vereint die mit Platin veredelte Sonderedition klassische Eleganz mit handwerklicher Präzision, das ikonische Design der legendären Leica M3 mit modernster Technik des Leica M-Systems. Die Edition mit einer Leica M-A-Kamera, einem Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. Objektiv, das zu den besten seiner Klasse gehört, einem Schnellaufzug Leicavit M und einer Filmdose inklusive Film, ist eine wunderbare Hommage an die Geschichte des Leica M-Systems und eine perfekte Investition in die Zukunft der analogen Fotografie. Die Kombination aus zeitlosem Design und etablierter Ingenieurskunst sowie die luxuriöse Platinbeschichtung lassen das Editionsset zum begehrten Objekt für anspruchsvolle Fotografinnen und Fotografen, für Sammlerinnen und Sammler werden. Die „Leica M Edition 70“ ist ab Anfang 2025 in ausgewählten Leica Stores erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 22.500 Euro inkl. MwSt.

Neues Leica M-Zubehör: der Schnellaufzug Leicavit M

Zusätzlich zur Sonderedition wird der Schnellaufzug Leicavit M für den manuellen Filmtransport in drei weiteren Versionen erhältlich sein: in einer schwarz lackierten, einer schwarz glänzend lackierten und einer silbern verchromten Variante. Diese sind keine limitierten Editionen, sondern Teil der regulären Serienproduktion. Der Leicavit M ist kompatibel mit den analogen Modellen Leica M-A, MP, M6, M7, M6 TTL, M4-P und M4-2. Er wird anstelle der Bodenplatte montiert und ermöglicht es Fotografinnen und Fotografen, bis zu zwei Aufnahmen pro Sekunde zu erstellen, ohne die Kamera vom Auge zu nehmen. Die unterschiedlichen Ausführungen des Schnellaufzugs Leicavit M sind in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in den Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.050 Euro inkl. MwSt.

Das Buch zum Jubiläum: „Leica M“

Zu Ehren der ersten 70 Jahre erscheint ebenfalls das Buch „Leica M“. Auf über 250 Seiten wird die Geschichte des Leica M-Systems präsentiert, mit informativen Essays, großartigen Aufnahmen von Klassikern und Newcomern, selten gezeigtem Archivmaterial und einem Überblick über die bisher produzierten M-Kameras. Eine beeindruckende Hommage, die die 70 Jahre des Leica M-Systems lebendig und vielschichtig auffächert. „Dieses Buch ist gleichzeitig ein großes Dankeschön an all die Menschen, die an und mit der M gearbeitet haben: an Fotografinnen und Fotografen, Leica Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden, Freundinnen und Freunde – an unsere Leica Familie“, bringt es Dr. Andreas Kaufmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leica Camera AG, auf den Punkt. Das Buch „Leica M“ ist ab dem 5. November 2024 weltweit in den Leica Stores, im Leica Online Store, im LFI (Leica Fotografie International) Online Store sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 49 Euro inkl. MwSt.

Die Ausstellung zum Jubiläum

Das Leica M-System begeistert Fotografinnen und Fotografen seit sieben Jahrzehnten mit vorbildlicher Ästhetik, kompakter Bauweise, manueller Bedienung, präziser Optik und einzigartiger Bildqualität. Ab dem 6. November 2024 ist im Hauptsitz der Leica Camera AG in Wetzlar die große Sonderausstellung mit historischen Leica M-Modellen und spannenden Einblicken in die Produktionsgeschichte mit Originaldokumenten und ikonischen Fotografien zu sehen. Hier wird Fotografiegeschichte erlebbar und der Weg des Leica M-Systems von 1954 bis heute eindrücklich präsentiert.

leica-camera.com/de-DE