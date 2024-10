Der Fotograf Manfred Baumann hat seinen neuen Kalender für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die limitierte Auflage trägt den Titel „Manfred Baumann Kalender 2025 N°18“ und richtet sich an Liebhaber seiner sinnlichen Porträtaufnahmen. Wir zeigen die zwölf sehenswerten Schwarz-Weiß-Bilder für das Jahr 2025.

Fokus auf Porträts und Landschaften

Baumann setzt auch in dieser Ausgabe auf seinen bekannten Stil, der durch detailreiche Porträts und eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen geprägt ist. Der Kalender enthält zwölf sorgfältig ausgewählte Fotografien, die den sinnlichen Blick des Künstlers auf Menschen und Orte zeigen. Die Modells sind elegant und in Schwarz-Weiß in Szene gesetzt.

Zu den im Kalender 2025 präsentierten Models zählen einige der begehrtesten internationalen Persönlichkeiten, darunter das Cover-Model Jordyn Johnson aus Kalifornien, die deutsche Playmate Franziska Distler, die US-Schauspielerin Malia Arrayah Nahinu (bekannt aus „She-Hulk“), das US-Topmodel Octavia Tulip, die norwegische Playmate Amalie Olufsen, das US-Topmodel Alex Mari, Manfreds Muse und Ehefrau Nelly Baumann, die Vice-Playmate des Jahres Carolina Cardoso, das US-Kunstmodel Enola House und das Model der First Nation Alex Zuniga.

Hochwertige Verarbeitung und Gestaltung

Für die aktuelle Ausgabe verwendet Baumann hochwertige Materialien und Druckverfahren. Die Bilder sind auf 250 g/m² Papier gedruckt, was die Detailtiefe der Aufnahmen unterstreicht. Der Kalender erscheint im Format DIN A2 und bietet somit ausreichend Raum, um die Fotografien eindrucksvoll zu präsentieren. Jedes Monatsblatt ist minimalistisch gestaltet, um den Fokus auf die Motive zu legen.

Limitierte Auflage für Sammler

Der Kalender 2025 ist in Baumanns Online-Shop erhältlich und in limitierter Stückzahl produziert. Frühere Ausgaben waren schnell vergriffen, was ihn zu einem begehrten Sammlerstück macht. Interessenten wird geraten, zeitnah zu bestellen, um sich ein Exemplar zu sichern.

Eine visuelle Reise für Enthusiasten

Mit der neuen Edition seines Kalenders bietet Baumann eine visuelle Reise durch sein fotografisches Werk. Die Kombination aus Porträts und Landschaftsaufnahmen richtet sich an Fotoenthusiasten und Kenner der Kunstfotografie, die an Baumanns Stil und Sichtweise interessiert sind.

Der auf 1.000 Stück limitierte Kalender ist für 39,90 Euro unter hier bestellbar.