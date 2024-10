Die renommierte CAMERA WORK Galerie stellt ab dem 12. Oktober bis zum 23. November 2024 die neuesten Arbeiten des britischen Fotografen David Yarrow aus. In der Ausstellung werden 20 großformatige Fotografien präsentiert, die zum Großteil in diesem Jahr entstanden sind und weltweit erstmals gezeigt werden​​.

Ikonische Motive und cineastische Einflüsse

David Yarrow ist bekannt für seine ikonischen Tierporträts und seine Fotografien, die sich durch eine starke cineastische Bildsprache auszeichnen. Besonders auffällig ist die Anlehnung seiner Kompositionen an filmische Techniken und klassische Hollywood-Filme. Die geschickte Nutzung von Licht und Schatten schafft eine dramatische Spannung und verleiht seinen Bildern eine epische Erzählkraft, die den Betrachter in das Geschehen hineinzieht. Es sind Einflüsse von Regisseuren wie Sergio Leone und Anthony Minghella spürbar, die in Yarrows Arbeiten eine monumentale Weite und tiefe Perspektive hinterlassen​.

Hintergrund und künstlerische Entwicklung

David Yarrow, geboren 1966 in Glasgow, fand seine Leidenschaft für die Fotografie bereits in jungen Jahren. Mit nur 20 Jahren gelang ihm im Auftrag der The London Times das ikonische Porträt des jubelnden Diego Maradona während der Fußball-Weltmeisterschaft 1986. Erst später wandte er sich der künstlerischen Fotografie zu, wobei er sich zunehmend auf die Darstellung der Natur und Tierwelt spezialisierte​.

Yarrows Werke sind heute in international bedeutenden Museen und privaten Sammlungen vertreten und nehmen auf dem Kunstmarkt einen hohen Stellenwert ein. Seine Fotografien sind in limitierten und exklusiven Editionen erhältlich, was ihren Sammlerwert zusätzlich steigert. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit engagiert sich Yarrow stark philanthropisch und hat seit 2018 über 15 Millionen US-Dollar für wohltätige Organisationen gesammelt​.

CAMERA WORK: Eine führende Galerie für Fotokunst

Die Berliner Galerie CAMERA WORK wurde 1997 gegründet und gehört zu den weltweit führenden Galerien für Fotokunst. Die Galerie vertritt renommierte Fotokünstler und bietet neben bekannten Namen wie Helmut Newton und Irving Penn auch zeitgenössischen Künstlern wie David Yarrow eine Plattform. Mit ihrer innovativen Virtual Galleryermöglicht die Galerie seit 2020 eine 24/7-Erfahrung für Kunstsammler und Interessierte​.

Weitere Informationen zur Ausstellung und zu CAMERA WORK finden Sie unter www.camerawork.de sowie zur Virtual Gallery unter www.camerawork.de/virtualgallery.

Die Ausstellung ist vom 12. Oktober bis 23. November 2024 in der CAMERA WORK Galerie zu sehen. Der Eintritt ist frei.