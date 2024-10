NEU: Leica Q3 43



DIE LEICA CAMERA AG ERWEITERT DIE LEICA Q-SERIE UND STELLT DIE NEUE KOMPAKTE VOLLFORMATKAMERA LEICA Q3 MIT 43 MM FESTBRENNWEITE VOR. FOTO: LEICA

Die einzigartige, kompakte Vollformatkamera ist jetzt mit neuem APO-Summicron 1:2/43 ASPH. Objektiv erhältlich.

Die Leica Camera AG erweitert die Leica Q-Serie und stellt die neue kompakte Vollformatkamera Leica Q3 mit 43 mm Festbrennweite vor. Das speziell für die Kamera entwickelte APO-Summicron 1:2/43 ASPH. reiht sich nicht nur in die Familie der legendären Leica APO-Objektive ein, die zu den besten Optiken der Welt zählen, sondern ist auch einzigartig im aktuellen Leica Portfolio. Die Brennweite entspricht der Wahrnehmung des menschlichen Auges und ermöglicht es, Motive mithilfe des hochauflösenden OLED-Suchers realitätsgetreu zu komponieren und verzerrungsfrei abzubilden. Damit eignet sich die vielseitige 43-mm-Brennweite hervorragend für die Street-Fotografie und für ausdrucksstarke Porträts. Wie das Schwestermodell Leica Q3 verfügt auch die Leica Q3 43 über einen integrierten Makro-Modus, der Nahaufnahmen ermöglicht.

Mit der Leica Q3 43 entstehen in jeder Lichtsituation außergewöhnlich scharfe und kontrastreiche Aufnahmen. Trotz der aufwändigen Konstruktion des apochromatisch korrigierten Objektivs mit vier asphärischen Linsen konnten die kompakten Maße und das geringe Gewicht der Leica Q3 nahezu beibehalten werden.

Das neue APO-Objektiv zeichnet sich durch eine überragende Abbildungsleistung bei der maximalen Blendenöffnung f/2 aus. So ist es möglich, Motive präzise mit einem harmonischen Bokeh vom Hintergrund freizustellen und in Kombination mit der hervorragenden ISO-Performance selbst bei wenig Licht kurze Belichtungszeiten zu realisieren. Über eingeblendete Rahmenlinien im 5,76 MP OLED-Sucher oder auf dem neigbaren Monitor mit Touch-Funktion können Fotos und Videos entsprechend den Brennweiten 43, 60, 75, 90, 120 und 150 mm aufgenommen werden. So entsteht mit der größten wählbaren Sensorauflösung von 60 Megapixeln, selbst bei maximaler Brennweite von 150 mm, noch ein Bild mit einer Auflösung von rund 5 Megapixeln. Die Leica Q3 43 steht somit trotz fest verbautem Objektiv für größte Flexibilität beim Fotografieren und Filmen mit einem äußert kompakten Formfaktor.

Neben dem Objektiv unterscheidet sich die Leica Q3 43 auch optisch von ihrem Schwestermodell. Die neue graue Belederung hebt sich elegant vom schwarzen Kameragehäuse ab und unterstreicht das zeitlose Design, für das Leica Kameras weltweit geschätzt werden.

Die Leica Q3 43 ermöglicht mit ihrer einfachen und schnellen Konnektivität über Wi-Fi und Bluetooth einen nahtlosen mobilen Workflow, der dank Zertifizierung als „Made for iPhone® und iPad®“-Zubehör zu iOS-Geräten besonders komfortabel hergestellt werden kann. Verbunden mit der Leica FOTOS App können unter anderem Daten zuverlässig mit besonders hoher Geschwindigkeit übertragen oder die kreativen Leica Looks auf die Kamera geladen werden. Mit der Leica Q3 43 führt Leica auch einen weiteren Leica Look ein: Leica Chrome. Dieser wird auf das JPEG angewendet und verleiht Aufnahmen einen analogen Charme. Mit der stetig wachsenden Anzahl von Leica Looks entstehen abwechslungsreiche, kreative und beeindruckende Bilder direkt in der Kamera, die über die Leica FOTOS App sofort mit der Welt geteilt werden können.

Beide Leica Q3 Modelle tragen dieselbe DNA in sich. Auch bei der Leica Q3 43 lässt der BSI-CMOS-Vollformatsensor mit Triple Resolution Technologie jederzeit die Wahl zwischen einer Auflösung von 60, 36 und 18 Megapixeln. Der ISO-Bereich von 50 bis 100.000, das hochpräzise, schnelle Hybrid-Autofokus-System und der neigbare 3-Zoll-Highres-Touchscreen machen die robuste Kamera mit Schutzklasse IP52 zum idealen Werkzeug, um die persönliche Sicht auf die Welt vielseitig und flexibel festzuhalten – als Video sogar mit einer Auflösung bis zu 8k. Dabei bietet die in Deutschland gefertigte Kamera Leica Q3 43 ab Ende Oktober auch die Möglichkeit, externe RØDE Mikrofone über USB-C anzuschließen.

Mit dem neuen optional erhältlichen Multifunktionsprotektor mit schwarzem Glattleder liegt die Leica Q3 43 dabei besonders gut in der Hand. Dieser bietet einen integrierten Handgriff, einen direkten Zugang zum Akku und kann über die Arca-Swiss Kompatibilität schnell auf Stative mit entsprechender Schnellwechselklemme montiert werden. Auch der Leica Q3 43 steht das praktische, komfortable und stylische Zubehör der Leica Q3 zur Verfügung. Darunter ein spezieller Wireless Charging Handgriff, der in Verbindung mit dem eleganten Ladepad Drop XL Wireless Charger induktives Laden ermöglicht, Protektoren und Tragriemen in verschiedenen Lederfarben sowie diverse stilvolle Accessoires wie Daumenstützen, Soft Release Buttons und runde Retro-Gegenlichtblenden in verschiedenen Farben, die der Leica Q3 43 einen individuellen Look verleihen.

Die Leica Q3 43 ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 6.750 Euro inkl. MwSt. Die unverbindliche Preisempfehlung für den neuen Multifunktionsprotektor mit integriertem Handgriff beträgt 250 Euro inkl. MwSt.

leica-camera.com/de-DE