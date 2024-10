Brendan de Clercq (BE)

Brendan de Clercq ist ein irisch-französischer Fotograf und Mixed-Media-Künstler, der heute in Belgien lebt. Er wurde 1964 in Dublin, Irland, geboren und erhielt einen BA-Abschluss in Fotodesign an der Berufsschule für Fotografie in Amsterdam. Brendans Arbeit zeichnet sich durch kraftvolle Bilder mit einem klaren emotionalen Ausdruck aus. Sein Ziel ist es, sein Publikum mit seiner Arbeit emotional zu berühren. Inspiration findet er in der kreativen Welt um ihn herum.

Er ist zertifizierter Trainer und dafür bekannt, sein Wissen und seine Fähigkeiten in Meisterkursen und Workshops weiterzugeben, um Fotografen auf der ganzen Welt zu motivieren und zu inspirieren. Besonders bekannt ist Brendan für seine Master Class „The Secret of Lightshaping“, in der er lehrt, Licht zu sehen, es zu bewegen, zu krümmen und zu kontrollieren. brendandeclercq.com