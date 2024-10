Xiaomi und Leica Camera AG präsentieren die Xiaomi 14T Serie mit Leica Optik

Xiaomi und die Leica Camera AG stellen heute ein neues Mitglied ihrer „co-engineered“-Familie vor: Die Xiaomi 14T Serie. Sie besteht aus zwei Modellen, dem Xiaomi 14T und dem leistungsstärkeren Xiaomi 14T Pro, die jeweils auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind. Beide verfügen über ein dreifaches Kamerasystem mit Summilux-Objektiven, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurden. Mit dem Xiaomi Mix Flip wird das erste gemeinsam entwickelte faltbare Smartphone für den europäischen Markt vorgestellt. Die Xiaomi 14T Serie und das Xiaomi Mix Flip sind ab sofort in Europa erhältlich.

Das Leica Summilux Objektiv der Xiaomi 14T Serie zeichnet sich durch eine große Blendenöffnung und eine hervorragende optische Leistung aus. Es besticht durch eine exzellente Farbwiedergabe, starke Kontraste und eine hohe Auflösung, wodurch auch bei schwierigen Lichtverhältnissen feinste Details eingefangen werden.

Die passende Kamera für jeden Anspruch

Das Xiaomi 14T Pro ist mit einem vielseitigen Dreifach-Kamerasystem ausgestattet, das über fünf verschiedene Brennweiten – von 15 mm bis 120 mm – verfügt. Es besteht aus einem 50-Megapixel Leica Hauptobjektiv, einem 50-Megapixel Leica Teleobjektiv und einer 12-Megapixel Leica Ultraweitwinkelkamera mit optischem Objektiv. Die hochentwickelte 50-Megapixel-Hauptkamera überzeugt mit einer lichtstarken ƒ/1.6 Leica Summilux-Optik. Dieser Sensor, der 32 Prozent mehr Licht als sein Vorgänger einfängt, sorgt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für brillante und detailreiche Aufnahmen mit hohem Dynamikbereich. Die fünf Brennweiten gewährleisten maximale Flexibilität für eine Vielzahl von fotografischen Anforderungen – von Portrait- bis Panorama-Aufnahmen. Damit ist das Xiaomi 14T Pro das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Nutzer, die keine Kompromisse bei der Bildqualität eingehen möchten.

Das Xiaomi 14T ist die ideale Wahl für alle, die erstklassige Kameraleistung in einem kompakteren und erschwinglicheren Gerät suchen. Ausgestattet mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde, liefert das Xiaomi 14T bei allen Lichtverhältnissen beeindruckende Bilder. Die ƒ/1.7 Blende und der IMX906 Sensor sorgen für scharfe und lebendige Bilder, während das Dreifach-Kamerasystem mit Brennweiten von 15mm bis 100mm eine Vielzahl von Aufnahmemöglichkeiten bietet.

Die Xiaomi 14T Serie begeistert nicht nur durch ihre fotografischen Leistungen, sondern bietet auch professionelle Videofunktionen. In Kombination mit der Leica Objektivtechnologie ermöglichen die fortschrittlichen Videomodi kinoreife Aufnahmen mit Effekten wie Cinematic Blur und Rack Focus. Die HDR-Unterstützung im 10-Bit-Rec. 2020-Format sorgt dabei für exzellente Detailgenauigkeit und einen erweiterten Dynamikumfang.

Leistung auf höchstem Niveau

Das Xiaomi 14T und das Xiaomi 14T Pro beeindrucken nicht nur durch ihre fortschrittlichen Kamerafunktionen, sondern auch durch ihre herausragenden technischen Merkmale. Beide Geräte sind mit einem 6,67 Zoll großen CrystalRes AMOLED-Display ausgestattet, das mit einer 1.5K-Auflösung (2712 x 1220) und einer Bildwiederholrate von bis zu 144Hz überzeugt. Diese Displays bieten brillante Farbgenauigkeit dank 100% DCI-P3-Farbraumabdeckung sowie eine Helligkeit von bis zu 4000 Nits, was sowohl in Innenräumen als auch im Freien eine hervorragende visuelle Darstellung ermöglicht.

Im Inneren des Xiaomi 14T Pro sorgt der MediaTek Dimensity 9300+ Prozessor für eine Leistungssteigerung von 37 Prozent bei der Mehrkern-CPU und eine 44-prozentige Verbesserung der Grafikleistung gegenüber seinem Vorgänger. Damit ist es ideal für Nutzer, die Spitzenleistung in allen Bereichen erwarten, sei es beim Gaming, bei Multimedia oder bei anspruchsvollen KI-Anwendungen. Das Xiaomi 14T hingegen wird von dem MediaTek Dimensity 8300-Ultra Prozessor angetrieben, der eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Energieeffizienz bietet. Mit einer 20-prozentigen CPU-Leistungssteigerung und einer 60-prozentigen GPU-Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger bietet er ein reibungsloses Nutzungserlebnis.

Beide Modelle verfügen über leistungsstarke 5000mAh-Akkus mit Schnellladeunterstützung. Das Xiaomi 14T Pro sorgt mit 120W HyperCharge für eine vollständige Aufladung in nur 19 Minuten und unterstützt als erstes T-Modell kabelloses Laden mit bis zu 50W. Das Xiaomi 14T unterstützt 67W HyperCharge und gewährleistet ebenfalls schnelles Laden.

Xiaomi Mix Flip: Erstes Leica Summilux Objektiv in einem Foldable

Das Xiaomi Mix Flip ist das erste vertikal klappbare Foldable des Unternehmens, das zusammen mit Leica entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Leica Summilux-Objektiv und dem Light Fusion 800 Sensor bietet die Hauptkamera zudem das weltweit erste Leica 47mm Floating Teleobjektiv in einem Flip-Smartphone. Dieses innovative Teleobjektiv verschiebt eine Linsengruppe innerhalb der Kamera und ermöglicht so einen Schärfebereich von 9 cm bis unendlich – ideal für atemberaubende Nah- und Fernaufnahmen. Die Telemakrofotografie liefert dabei beeindruckende Details auf kleinstem Raum. Die zweite Kamera ist eine 50-MP-Telezoom-Kamera mit einem Objektiv das eine 2-fache verlustfreie Vergrößerung ermöglicht.

Das kompakte Design, der großzügige Außendisplay und das faltbare Konzept bieten neue Möglichkeiten für die Fotografie: Selbst im geschlossenen Zustand kann man dank des großen Außendisplays und der zwei Leica Objektive Fotos und Videos aufnehmen. Der „Schwebemodus“ macht ein Stativ überflüssig und ist ideal für Gruppenfotos, Video- und Zeitrafferaufnahmen

