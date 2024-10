Vom 23. Oktober 2024 bis 2. Februar 2025 zeigt die Bayerische Staatsbibliothek in München die Ausstellung „EinBlick. Fotografien von Volker Hinz“. Der stern-Fotograf begleitete seit den 1970er Jahren Politiker auf Wahlkämpfen, Auslandsreisen, Konferenzen und bei großen Reden. Neben Porträts regen ausgewählte Reportagen zur Reflexion über vier politisch bewegte Jahrzehnte an.

Über den Fotografen

Volker Hinz (1947–2019) gehörte zu den wenigen Fotografen, die Politikern so nah kamen. Seit den frühen 1970er Jahren dokumentierte der stern-Fotograf Wahlkämpfe, Auslandsreisen und politische Großereignisse und drang dabei oft bis in das Privatleben seiner Motive vor. Persönlichkeiten wie Willy Brandt, Deng Xiaoping, Helmut Kohl oder Joschka Fischer wurden von ihm mit einem Gespür für symbolhafte Momente, Macht und Ohnmacht, Tragik und Komik festgehalten. Seine Porträts zeigen eine menschliche Seite der Politiker, die in den Inszenierungen für Fernsehkameras oft verborgen bleibt. Diese Bilder reflektieren immer auch das Verhältnis zwischen Medien und Politik.

HELMUT KOHL ALS KANZLERKANDIDAT IM LEGOLAND WÄHREND SEINES WAHLKAMPFS 1976 | © BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK/BILDARCHIV/VOLKER HINZ

Über die Ausstellung

Die Ausstellung „EinBlick“ öffnet das Fotoarchiv von Volker Hinz, das die Bayerische Staatsbibliothek 2021 übernommen hat. Neben politischen Porträts bieten ausgewählte Reportagen Einblicke in gesellschaftlich und politisch bedeutsame Ereignisse. Ob bei Aufmärschen des Ku-Klux-Klans, Straßenkämpfen während des Irland-Konflikts, in den Duschkabinen der Ruhrgebietskumpel oder bei Versammlungen der ostdeutschen Bürgerrechtler nach dem Mauerfall – Volker Hinz war immer vor Ort. Seine Fotografien zeigen eindrucksvoll, wie politische Entscheidungen das Leben der Menschen beeinflussen.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter: www.bsb-muenchen.de