Nach dem Tod von Martin Vieten erreichten uns und seine Familie in den letzten Wochen zahlreiche Worte der Anteilnahme von den Lesern von photoscala. Bei aller Trauer gab es aber immer auch eine wichtige Frage: Wie geht es mit photoscala weiter? Nach einer berührenden Trauerfeier in der vergangenen Woche, die – ganz in Martins Sinne – mit Child in time von Deep Purple und einem bayrischen Essen endete, wollen wir nun versuchen, nach vorn zu blicken.

Martin hat sich bereits in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht, dass photoscala auch dann mit voller Kraft weitergehen muss, wenn er nicht mehr ganz so kann, wie er will. Das ist das Modell, das wir damals besprochen hatten: Dass wir – das Team von Imaging Media House – ihn unterstützen und photoscala gemeinsam betreiben und weiterentwickeln. Dazu kam es leider nicht mehr. Nun übernehmen wir in enger Abstimmung mit Martins Frau die Verantwortung für photoscala.

Wer sich nun fragt, wer Imaging Media House (IMH) ist: Wir sind die Macher verschiedener Fotomagazine wie CHIP FOTO-VIDEO, PHOTO PRESSE, PhotoKlassik, PhotoWeekly, fotopro.world. photoscala und IMH arbeiten bereits seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammen: Seit Jahren kümmern sich die Saleskollegen von IMH bereits um die Vermarktung von photoscala und auf redaktioneller Ebene pflegten wir einen regen Austausch über unsere gemeinsame Leidenschaft Fotografie.

Jetzt ist es uns eine Ehre, photoscala in Martins Sinne weiterzubetreiben. Das heißt zunächst einmal: die erste Adresse für Foto-News sein und Testberichte bringen, die tiefer gehen. Plus alles andere, was Fotografen interessiert. Wir treten an, um Sie, liebe Leser, in Zukunft mit deutlich mehr Inhalten als in den letzten Monaten zu versorgen. Und obwohl wir alle tief im Thema sind, wollen wir dabei nicht nur unserem Instinkt vertrauen. In ein paar Wochen starten wir eine Leserbefragung und hoffen auf rege Teilnahme – damit wir photoscala auch ganz gezielt im Sinne der Leser weiterentwickeln.

Nun schreiben wir gerade immer “wir”. Im einzelnen wollen wir Ihnen heute vier Journalisten, eine Journalistin und unseren Techniker vorstellen, die künftig für photoscala arbeiten werden:

Benjamin Lorenz wird neuer Chefredakteur von photoscala. Er verantwortet unter anderem auch das monatliche Printmagazin CHIP FOTO-VIDEO. Zuvor hat er bei DigitalPhoto und FotoPraxis gearbeitet – und ist nicht nur gelernter Journalist, sondern auch studierter Fotoingenieur.

Sarah Alexandra Fechler ist leidenschaftliche Fotografin und Redakteurin für diverse Fotomagazine wie CHIP FOTO-VIDEO und PhotoWeekly. Dort testet sie Kameras, probiert neue Gadgets aus und gibt praktische Tipps rund um die Fotopraxis.

Ben Kraus ist als Quereinsteiger ins Team von IMH gekommen – und hat damit sein Hobby (andere sagen seine Obsession) zum Beruf gemacht. Mit seinem Background aus der Welt der Elektronik und seinem sprachlichen Witz bringt er neue Perspektiven ins Magazin.

Thomas Probst, studierter Technikjournalist, hat als Leitender Redakteur im Bereich Test & Technik in den vergangenen siebzehn Jahren so ziemlich jede Kamera, die auf den Markt gekommen ist, ausprobiert. Und nicht nur ausprobiert: Seine Expertise steckt auch im Kameratestverfahren des CHIP Testcenters.

Eric Schäfer begleitet photoscala von Anfang an in Sachen Technik & Programmierung. Seit nunmehr 20 Jahren managt er den Redaktionsserver und legt für wichtige Updates schon mal Nachtschichten ein. Auch auf Eric warten nun arbeitsreiche Wochen.

Florian Schuster, der Autor dieser Zeilen, fungiert zukünftig als Herausgeber von photoscala. Er ist einer der beiden Gründer von Imaging Media House und hat seit seinem Volontariat 1999 zahlreiche Magazine, Print und digital, mitentwickelt, gegründet oder nach Deutschland gebracht.

Der Plan war ja eigentlich ein anderer: Dass wir gemeinsam mit Martin an photoscala arbeiten, und nach und nach mehr von uns einbringen. Nun springen wir ein wenig ins kalte Wasser – und bitten schon jetzt um Nachsicht, wenn noch nicht alles reibungslos läuft. Und so traurig wir sind, so sehr können wir Ihnen versichern, dass wir uns auf die neue Herausforderung freuen. “Ich merke, Ihr habt da richtig Bock drauf”, sagte Martin in einem unserer letzten Telefonate zu mir, als wir noch alle auf eine Besserung seines Gesundheitszustandes hofften. Recht hatte er. Jetzt machen wir – leider ohne ihn – das Beste daraus.