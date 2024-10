Panasonic stellt überarbeitete spiegellose Vollformatkamera LUMIX S5D vor

Mit der LUMIX S5D präsentiert Panasonic eine neue spiegellose Hybrid-Vollformatkamera, die sowohl bei Videos als auch bei Fotos überragende Leistung bietet und Videografen und Fotografen eine außergewöhnliche Flexibilität ermöglicht.

Basierend auf dem kompakten Design der LUMIX S5 ist die überarbeitete S5D DJI LiDAR AF-fähig. Wenn die S5D mit dem DJI LiDAR Range Finder Modul und dem DJI RS 3 Pro Gimbal gekoppelt ist, werden die Entfernungsmessungsdaten über USB an die Kamera gesendet und die Kamera steuert den Fokus, sodass kein Fokusmotor erforderlich ist. Dies ermöglicht eine einfachere Handhabung mit einer kompakteren Größe und eine größere Freiheit beim Arbeiten.



DIE PANASONIC LUMIX S5D IST AB NOVEMBER IM KIT MIT DEM LUMIX S 18-40MM F4.5-6.3 (S-R1840) ERHÄLTLICH. BILD: HERSTELLER

Eine Kalibrierung des Objektivs ist nicht notwendig, was Zeit bei der Einrichtung spart. Dank der 43.200 Hochgeschwindigkeits-Messpunkte des LiDAR in einem Abstand von 14 Metern wird ein extrem schneller Autofokus realisiert, der auch bei Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen effektiv ist.

Darüber hinaus verfügt die LUMIX S5D über alle Funktionen, die bereits aus der LUMIX S5 bekannt sind, einschließlich eines 24,2-Megapixel 35mm-Vollformat-CMOS-Sensors, der mit einem weiten Dynamikbereich und hoher Empfindlichkeit beeindruckt und mit der Dual Native ISO-Technologie kristallklare Videos mit maximal ISO 51200 ermöglicht.

Außergewöhnliche Leistung bei der Erstellung von Filmen in Kinoqualität

Die LUMIX S5D bietet eine hervorragende Videoleistung und kann 4K 60p/50p 4:2:0 10-bit und 4K 30p/25p 4:2:2 10-bit intern bis zu 30 Minuten aufzeichnen. Außerdem ist sie in der Lage, 4K 60p/50p 4:2:2 10-Bit über HDMI auszugeben. Für die interne 4K 30p/25p 4:2:0 8-Bit-Aufnahme gibt es kein Zeitlimit.

Zusätzlich zur C4K-Videoaufzeichnung kann die LUMIX S5D RAW-Videodaten über HDMI mit einer Auflösung von 5,9K (5888×3312) 29,97p/25p, 4,1K (4128×2176) 59,94p/50p und Anamorphic 3,5K (3536×2656)/50p an die ATOMOS NINJA V ausgeben. Eine Vielzahl von Hilfsfunktionen für Videoaufnahmen, wie z.B. das Vector Scope Display, Master Pedestal Adjustment und SS/Gain Operation (SEC/ISO, ANGLE/ISO, SEC/dB) sind ebenfalls verfügbar.

Die LUMIX S5D bietet einen Dynamikumfang von mehr als 14 Blendenstufen, praktisch derselbe wie bei den Kinokameras von Panasonic, um sowohl dunkle als auch helle Bereiche präzise wiederzugeben. Die Fähigkeit, genaue Farben und Hauttöne einzufangen, ist ein Muss für jeden Filmemacher. Die LUMIX S5D übernimmt die bekannte Farbwissenschaft der VariCam-Reihe von Panasonic sowie V-Log / V-Gamut.

Mit dem Slow & Quick-Modus sind beeindruckende Zeitlupen- und Zeitraffervideos in 4K (1-60fps, 30x schnell bis 2,5x langsam) oder in FHD (1-180fps, 60x schnell bis 7,5x langsam) möglich.

Hohe Bildqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit Dual I.S.

Die LUMIX S5D beeindruckt mit einem weiten Dynamikbereich und reproduziert scharfe Bilder mit außergewöhnlicher Klarheit. Selbst bei Aufnahmen mit der maximalen Empfindlichkeit von ISO 51200 wird das Bildrauschen minimiert, was sie zu der idealen Kamera für den Einsatz in Situationen mit schwachem Licht macht.



DIE PANASONIC LUMIX S5D ARBEITET MIT DEM GLEICHEN 24,2-MEGAPIXEL-VOLLFORMAT-CMOS-SENSORS DER LUMIX S5. BILD: HERSTELLER

Die LUMIX S5D verfügt über eine Dual Native ISO-Empfindlichkeit, eine Technologie, die erstmals in der VariCam-Reihe der professionellen Kinokameras von Panasonic eingeführt wurde. Normalerweise nimmt das Bildrauschen mit steigender Empfindlichkeit bei einem einzelnen Native-ISO-Bildsensor zu. Der Bildsensor mit Dual Native ISO in der S5D minimiert jedoch die Rauscherzeugung, indem er je nach Empfindlichkeit vor der Verstärkungsverarbeitung einen optimalen Schaltkreis wählt. Dadurch sind Aufnahmen mit einer hohen Empfindlichkeit von maximal ISO 51200 möglich. Dual Native ISO bietet Filmemachern eine größere Vielfalt an künstlerischen Möglichkeiten sowie die Möglichkeit, am Set weniger Licht zu verwenden und so Zeit zu sparen. Die Dual Native ISOs der LUMIX S5D sind 640 und 4000.1

Die LUMIX S5D verfügt über den Body I.S. (Image Stabiliser) für eine leistungsstarke Verwacklungskorrektur. Panasonic hat einen Algorithmus entwickelt, der die Verwacklungsinformationen, die nicht nur vom Gyrosensor, sondern auch vom Bildsensor und Beschleunigungssensor erfasst werden, präzise berechnet. Dies ermöglicht eine genauere Erkennung und Kompensation von Verwacklungsunschärfen und damit die Verwendung einer um 5 Blendenstufen längeren Verschlusszeit2. Durch die Kombination des Body I.S. (5-Achsen) in der Kamera und des O.I.S. (Optical Image Stabiliser, 2-Achsen) im Objektiv der LUMIX S-Serie kompensiert der 5-Achsen-Dual I.S.2 Unschärfen und ermöglicht die Verwendung einer um 6,5 Blendenstufen längeren Verschlusszeit3. Das 5-Achsen-Dual I.S.2 funktioniert sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen, einschließlich 4K. Der Body I.S. kompensiert Kamerabewegungen, auch wenn andere L-Mount-Objektive ohne O.I.S. verwendet werden.

Zuverlässig und flexibel für optimale kreative Freiheit

Die kompakte LUMIX S5D zeichnet sich durch ihre herausragende Mobilität aus, die dennoch eine außergewöhnliche Leistung bietet. Die LUMIX S5D besteht aus einem Magnesium-Druckgussgehäuse und ist spritzwasser- und staubgeschützt4. Durch eine optimale Auslegung der Wärmeableitungskomponenten wird die Wärme effektiv nach außen abgeleitet, was zu einer stabilen, kontinuierlichen Videoaufzeichnung über lange Zeiträume führt.



DAS DISPLAY DER LUMIX S5D LÄSST SICH ZUR SEITE SCHWENKEN UND NACH VORNE KIPPEN. BILD: HERSTELLER

Die LUMIX S5D verfügt über einen großen LVF (Live View Finder) mit einem hohen Vergrößerungsverhältnis von ca. 0,74x sowie über ein hochpräzises, schnelles OLED-Display (Organic Light-Emitting Diode) mit einer hohen Auflösung von 2.360K Punkten. Durch die Verwendung von OLED für die LVF wird eine schnelle Reaktion mit einer minimalen Verzögerung von weniger als 0,005 Sekunden erreicht. Mit einem Augenabstand von ca. 20 mm bietet sie eine hohe Sichtbarkeit und Komfort für Brillenträger.

Ein 3,0-Zoll-LCD mit freiem Blickwinkel im 3:2-Seitenverhältnis und einer hohen Auflösung von 1.840K-Punkten ermöglicht eine Touch-Steuerung. Die Komposition während der Aufnahme in verschiedenen beliebten Seitenverhältnissen wie 16:9, 4:3, 1:1, 4:5, 5:4 und 9:16 kann mit der Frame-Marker-Funktion überprüft werden. Ein REC-Frame-Indikator zeigt an, ob die Kamera gerade aufnimmt oder nicht.

Die LUMIX S5D verfügt über einen doppelten SD-Speicherkartensteckplatz – ein Steckplatz entspricht UHS-I und der andere dem schnellen, hochleistungsfähigen UHS-II (Video Class 90).

Der Akku der Kamera kann je nach Wunsch des Benutzers entweder über AC oder USB aufgeladen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die S5D wird ab Novmber zum Preis von 1.599 Euro (UVP) für das Kit mit dem Objektiv LUMIX S Series 18-40mm F4.5-6.3 oder 2.099 Euro (UVP) für das Kit mit dem Objektiv 20-200mm F4-7.1 erhältlich sein.

1 Wenn der Aufnahmemodus auf V-Log eingestellt ist. Die Empfindlichkeit variiert je nach Aufnahmemodus.

2 Basierend auf dem CIPA-Standard [ Gier-/Neigungsrichtung: Fokussierentfernung f=60mm, wenn S-R2060 verwendet wird.

3 Basierend auf dem CIPA-Standard [Gier-/Neigungsrichtung: Fokussierentfernung f=200mm bei Verwendung des S-E70200. Die Firmware muss auf die neueste Version aktualisiert werden.

4 Staub- und spritzwassergeschützt bedeutet nicht, dass das Objektiv bei direktem Kontakt mit Staub und Wasser nicht beschädigt werden kann.

