Eine hochkarätig besetzte Jury, neue Kategorien und eine Bühne für junge Foto-Talente: Seit Anfang Mai läuft der sechste CEWE Photo Award – und vieles ist dieses Mal neu.

Unter dem Motto „Our world is beautiful“ lädt CEWE erneut Fotobegeisterte weltweit ein, die Schönheit unseres Planeten in Bildern festzuhalten. Beim CEWE Photo Award kannst du deine Werke in zehn inspirierenden Kategorien einreichen: „Menschen“, „Tiere“, „Landschaften“, „Architektur“, „Sport & Action“, „Reise & Kultur“ sowie „Kochen & Essen“. Neu dabei sind die Kategorien „Street Fotografie“, „Nature & Wildlife“ und „Close-Up & Makrofotografie“. Besonders stolz ist CEWE dieses Jahr auf den neu eingeführten „Young Talent Award“, der jungen Fotografierenden zwischen 16 und 25 Jahren eine Plattform bietet, ihre kreativen Visionen zu teilen.

Eine Jury von internationaler Klasse

Neu ist auch die internationale Jury unter dem Vorsitz der britischen Starfotografin Christie Goodwin, die für jeden Wettbewerb neu zusammengesetzt wird. In der Jury sind Fotoexpertinnen und -experten aus verschiedenen Bereichen vertreten:

Christie Goodwin, Präsidentin der Jury, Konzertfotografin und Fotografin der Royal Albert Hall

Ihre einzigartige Perspektive und ihre Fähigkeit, die Emotionen und die Energie von Live-Künstlern einzufangen, haben ihr den Ruf als eine der führenden Konzertfotografinnen der Branche eingebracht.

Lois Lammerhuber, Fotograf, Herausgeber und Direktor des Festivals „La Gacilly-Baden Photo“

Lois Lammerhuber ist ein österreichischer Fotograf, Verleger und Ausstellungsmacher mit einer kreativen Energie, die begeistert. Er ist für den Erfolg des größten Fotofestivals Europas „La Gacilly-Baden Photo“ verantwortlich, das Fotografie und Kunst vereint.

Ulla Lohmann, Expeditionsfotografin

Als gefragte Referentin und Autorin inspiriert sie weltweit mit eindrucksvollen Fotos und Geschichten von den entlegensten Orten der Erde, wodurch sie einen einzigartigen Blick auf die Schönheit und die Kraft der Natur ermöglicht.

JC Pieri, Fotograf, Filmemacher und Abenteurer

Seit fast 20 Jahren legt er seinen sensiblen Blick auf die Abenteuer dieser Welt. Nach seinen Anfängen in der Welt des Extremsports wurde er zu einem in Frankreich und im Ausland anerkannten Profi. In den letzten Jahren fokussiert er sich auf den Schutz der Natur.

Yvonne Rostock, Vorstandsvorsitzende von CEWE

Als CEO von CEWE bringt sie ihre langjährige Branchenerfahrung und ihren Blick für die Schönheit der Welt in die Juryarbeit ein. Vor allem der Facettenreichtum des CEWE Photo Award, der unter dem Motto „Our world is beautiful“ vielfältig interpretiert werden kann, macht den Fotowettbewerb für sie so spannend und bunt.

Goerge Steinmetz, Fotograf & Spezialist für Luftbildaufnahmen

George Steinmetz, der vor allem für seine Luftaufnahmen bekannt ist, hat eine rastlose Neugierde für das Unbekannte: abgelegene Landschaften, unser sich veränderndes Klima und die Frage, wie wir den ständig wachsenden Nahrungsmittelbedarf der Menschheit decken können.

Preise im Gesamtwert von über 250.000 Euro

Die Einreichungsphase bietet Amateuren wie Profis in den kommenden Monaten die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu teilen und Teil einer Gemeinschaft zu werden, die durch die Linse der Fotografie die Welt schöner macht. Den 1.000 Erstplatzierten winken Preise im Gesamtwert von über 250.000 Euro. Zusätzlich spendet CEWE für jedes eingereichte Foto 10 Cent an ein Bildungsprojekt der SOS-Kinderdörfer weltweit und unterstreicht damit das soziale Engagement des Unternehmens.

Mach mit beim CEWE Photo Award – jedes Foto zählt!

Jetzt teilnehmen auf www.cewephotoaward.de