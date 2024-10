FUJIFILM X-M5: die leichteste Kamera der X Serie mit fortschrittlichen Foto- und Videofunktionen und einfacher Bedienung

Die neue spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-M5 erweitert die X Serie, die für kompaktes und leichtes Design, eine hervorragende Bildqualität und die einzigartige Farbreproduktion bekannt ist.

Die X-M5 eignet sich für Einsteiger und fortgeschrittene Fotoenthusiasten gleicher-maßen. Ihr hochwertiges, klassisches Design ist typisch für die X Serie. Die neue Kamera wiegt nur 355 Gramm*1 und ist damit das leichteste*2 Modell der X Serie. Sie bietet fortschrittliche Funktionen wie einen KI-gestützten Autofokus zur Erkennung dynamischer Objekte wie Tiere und Autos sowie die Videoaufnahme in 6,2K/30p-Qualität und 4:2:2 10-Bit-Farbtiefe.



DER APS-C-SENSOR DER FUJIFILM X-M5 LÖST 26 MEGAPIXEL AUF. BILD: HERSTELLER

Ausgestattet mit dem 26,1 Megapixel X-Trans CMOS 4-Sensor*3 und dem schnellen X-Prozessor 5 liefert sie eine hervorragende Bildqualität. Ein Wahlrad auf der Oberseite ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen digitalen Filmsimulationen, um Fotos und Videos einen beliebten Analog-Look zu verleihen. Ein digitaler Bildstabilisator und leistungsfähige Mikrofone garantieren hochwertige Bewegtbildaufnahmen. Der neue 9:16-Kurzfilm-Modus erleichtert das Aufnehmen vertikaler Videos im Vlog-Modus.

Die FUJIFILM X-M5 wird in den Farbvarianten Silber und Schwarz ab November 2024 zu einem Preis von 899,- Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.

Kompakt und leicht

Die FUJIFILM X-M5 wiegt nur circa 355 Gramm und misst 111,9 mm in der Breite, 66,6 mm in der Höhe und 38,0 mm in der Tiefe. Es macht Spaß, eine solch leichte und handliche spiegellose Digitalkamera immer griffbereit zu haben.

Die kompakte Kamera ist hochwertig verarbeitet und reiht sich damit in die Modellpalette der X Serie ein. Symmetrisch angeordnete Einstellräder auf der Oberseite unterstreichen das ästhetische Erscheinungsbild.



DIE FILMSIMULATIONSMODI DER FUJIFILM X-M5 LASSEN SICH ÜBER EIN EIGENES RAD DIREKT EINSTELLEN. BILD: HERSTELLER

Mit dem Filmsimulationswahlrad, das sich links oben befindet, kann je nach Motiv und Szene zwischen insgesamt 20 digitalen Filmsimulationen gewechselt werden. So lässt sich ganz einfach eine Vielzahl von attraktiven Analog-Looks beim Fotografieren und Filmen nutzen.

Das Moduswahlrad ist rechts oben angeordnet. Der AUTO-Modus ist ideal für Ein-steiger in die anspruchsvolle Fotografie. Ist er aktiviert, erkennt die Kamera die jeweilige Motivszene und wählt automatisch einen passenden Aufnahmemodus. So gelingen perfekte Fotos und Videos auch ohne Technikkenntnisse.

Hohe Bildqualität und schneller Autofokus

Die X-M5 besitzt einen X-Trans CMOS 4-Sensor mit 26,1 Megapixeln und rückseitiger Belichtung sowie den neuesten Hochgeschwindigkeits-Bildprozessor X-Prozessor 5. Diese Kombination sorgt für hohe Bildqualität bei geringem Stromverbrauch.



MIT DEM SCHWENK- UND KLAPPBAREN DISPLAY ERMÖGLICHT DIE FUJIFILM X-M5 AUCH AUFNAHMEN BEQUEM AUS DER HOCKE ODER ÜBER KOPF. BILD: HERSTELLER

Neben dem bestehenden Gesichts- und Augen-Autofokus bietet die Kamera einen Motiverkennungs-Autofokus, der auf Deep-Learning-Technologie basiert. Die Kamera erkennt mithilfe künstlicher Intelligenz Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen.*4

Der neue AF-Algorithmus ermöglicht eine bessere Vorhersage von Objekt-bewegungen. Die Kamera bietet dadurch eine präzise Verfolgung von dynamischen Objekten und einen exakten Autofokus auch bei kontrastarmen Motiven.

Hochauflösende Videos

Die X-M5 kann hochauflösende 6,2K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und 4:2:2 10-Bit-Farbqualität direkt auf die eingelegte SD-Karte aufzeichnen. Sie unterstützt viele weitere Videomodi wie etwa die 4K-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde für eine flüssigere Darstellung von dynamischen Szenen oder Full-HD-Zeitlupen mit 240 Bildern pro Sekunde.

Die Kamera ist mit einer leistungsstarken digitalen Bildstabilisierung ausgestattet. Sie gleicht nicht nur leichte Verwackelungen, sondern auch starke Bewegungen aus, wie sie etwa beim Gehen während des Filmens entstehen.



FUJIFILM VERZICHTET BEI DER X-M5 AUF EIN TASTENKREUZ. NAVIGIERT WIRD ÜBER DEN JOYSTICK. BILD: HERSTELLER

Die X-M5 ist die erste Kamera der X Serie, die über drei eingebaute Mikrofone verfügt. Es kann zwischen vier Richtcharakteristik-Optionen gewählt werden: Surround, vorne, hinten sowie vorne & hinten. Die Kamera ist auch die erste mit einer akustischen Rauschunterdrückung, die störende Dauergeräusche während der Aufnahme filtert – beispielsweise das von einer Klimaanlage verursachte Grundrauschen.

Der Vlog-Modus erlaubt es Benutzern, die Aufnahmebedingungen intuitiv über den LCD-Touchscreen zu ändern. Verbesserte Symbole und deren optimierte Anordnung erleichtern die Videoaufnahme zusätzlich. Mit dem neuen 9:16-Kurzfilm-Modus ist es einfacher denn je, hochwertige vertikale Videos für die sozialen Medien aufzunehmen.

In den Medienaufnahme-Einstellungen können nun auch die Bitraten 8 Mbit/s und 25 Mbit/s gewählt werden, um das Übertragen der Videos auf mobile Endgeräte und das Hochladen auf Social-Media-Plattformen zu beschleunigen.

Optionales Zubehör

Lüfter FAN-001*5 (bereits im Handel erhältlich)

Der Lüfter kühlt die Kamera, um eine längere Videoaufnahmedauer zu erreichen. Er lässt sich ohne zusätzliches Kabel auf der Rückseite des Kameragehäuses befestigen, um ein vorzeitiges Abschalten der Kamera aufgrund von Überhitzung zu verhindern.

Griffstativ TG-BT1*6 (bereits im Handel erhältlich)

Der TG-BT1 ist ein innovativer Handgriff für die Kameras der FUJIFILM X Serie. Es verbessert nicht nur den Halt der Kamera, sondern erfüllt gleichzeitig die Funktion eines kleinen Stativs. Benutzer können bequem Selbstporträts und Aufnahmen aus niedrigen Blickwinkeln machen, die normalerweise schwierig umzusetzen sind. Das Griffstativ kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden – von Aufnahmen auf einem Tisch bis hin zu Gruppenbildern.

*1 Gewicht einschließlich Akku und Speicherkarte.

*2 Für aktuelle Modelle der X Serie.

*3 X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.

*4 Zur Erkennung von Insekten ist die Einstellung „Vogel“ und zur Erkennung von Drohnen die Einstellung „Flugzeug” zu nutzen.

*5 Kompatible Modelle sind FUJIFILM X-M5, FUJIFILM X-H2S, FUJIFILM X-H2 und FUJIFILM X-S20.

*6 Kompatible Modelle sind FUJIFILM X-H2S (Ver.3.00 oder höher), FUJIFILM X-H2 (Ver.1.2 oder höher), FUJIFILM X-T5 (Ver.1.00 oder höher), FUJIFILM X-T4 (Ver.1.70 oder höher), FUJIFILM X- T3 (Version 4.50 oder höher), FUJIFILM X-S20, FUJIFILM X-S10 (Version 2.60 oder höher), FUJIFILM X-T30 II (Version 1.20 oder höher), FUJIFILM X-T30 (Version 1.50 oder höher).

FUJIFILM X-M5

UVP: 899,- Euro

Verfügbar: ab November 2024

Farben: Silber und Schwarz

FUJIFILM X-M5 + FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ Kit

UVP: 999,- Euro

Verfügbar: ab November 2024

Farben: Silber und Schwarz

Weitere Informationen zur Fujifilm X-M5 finden Sie beim Hersteller.